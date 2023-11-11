獎門人臺慶感謝祭｜曾志偉強勢回歸陳茵媺飛撲技術擊倒周吉佩麥美恩猛攻周嘉洛

為慶祝 11 月 19 日台慶，無綫周日晚（12 日）8 點翡翠台播映特備節目《鄰住買特約：獎門人台慶感謝祭》，節目播畢後，網購平台「鄰住買」將於晚上 9 時起，陸續開售感謝祭貨品。今集主持陣容有「獎門人」曾志偉強勢回歸，率領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰大放笑彈！嘉賓陣容分別有「羅密歐與祝英台」隊的陳茵媺（Aimee）、周嘉洛、游嘉欣、蔣祖曼、鄺潔楹、吳子冲和徐文浩，以及「吉吉之友」隊的周吉佩、吳業坤、譚嘉儀、連詩雅、谷婭溦和何浩文。