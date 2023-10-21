獎門人Halloween感謝祭｜梁超怡新獲封賈曉晨接班人陳家樂超凡身手獲讚戴祖儀反擊麥美恩取笑

《鄰住買特約：獎門人 Halloween 感謝祭》今晚（21 日）八點半翡翠台播映，今集主持陣容有「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡及「新獎老」林正峰；今集節目優惠多多，除有大量感謝祭貨品，於晚上九點半節目播畢後在網購平台「鄰住買」開售外，觀眾於收看節目期間嘟一嘟螢幕上的QR Code，更有機會獲得限量 1,000 封的現金購物利是！