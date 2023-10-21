獎門人Halloween感謝祭｜梁超怡新獲封賈曉晨接班人陳家樂超凡身手獲讚戴祖儀反擊麥美恩取笑
《鄰住買特約：獎門人 Halloween 感謝祭》今晚（21 日）八點半翡翠台播映，今集主持陣容有「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡及「新獎老」林正峰；今集節目優惠多多，除有大量感謝祭貨品，於晚上九點半節目播畢後在網購平台「鄰住買」開售外，觀眾於收看節目期間嘟一嘟螢幕上的QR Code，更有機會獲得限量 1,000 封的現金購物利是！
劉穎鏇光速口接「飛天忌廉意粉」
今集兩隊陣容分別是「黎諾懿邀請隊」的黎諾懿、戴祖儀（Joey）、劉穎鏇（Tiffany）、賴慰玲、關楓馨、梁超怡，以及「英皇娛樂隊」的陳家樂、泳兒、何珮瑜、沈震軒、曾樂彤、李靖𥭀。眾人之中，以家樂表現最為突出，因在電影《紮職 2》中的亮眼表現獲錢嘉樂特別關注的他，於「開心無敵搵啖食」中展現超凡身手，一招向後鯉躍接髮菜獲得全場熱烈掌聲之餘，嘉樂亦激讚：「直頭可以拍《關公傳》。」另一不凡身手代表人物還有已榮升打女的 Tiffany，光速以口接實「飛天忌廉意粉」的她，動作俐落中不失豪邁，獲大讚「好掂」！在「搵啖食」中贏了頭威的家樂，最終無以為繼，之後無論「開心無敵爭櫈仔」或是「開心無敵口噏噏」均連環失利，在「口噏噏」中更因點極唔明激到拍檔曾樂彤反白眼。喜怒形於色的家樂，在「開心無敵落大閘」中聽到太太「連詩雅」名字時，又忍不住開心甜笑，十分過癮。
其他搶焦人物還有有份演出熱播劇《香港人在北京》的戴祖儀（Joey），在「搵啖食」中，麥美恩邊放髮菜邊取笑 Joey「大臉」說：「戴祖儀你塊臉咁大，要大 Pat啲」；Joey 不但未有介意，更豁出去自抽反擊：「我塊臉接係咪多三分先？」可惜最終因表現太差只獲判半分！之後在「落大閘」中，投入到瞓晒地的 Joey，當聽到答案是「黎諾懿可能有嘅嘢」時，竟衝口而出說了「有錢」二字，引爆全場笑點。同樣瞓身參與遊戲的還有泳兒，拋下歌手包袱瘋狂「鬥雞眼」的她，問答環節中展現了「爛 Gag IQ 王」真身，答題命中率近乎 90%；在「落大閘」中見到「Chok」這個單詞時，又衝口而出大叫「林峯」，成功令隊友全線估中，為「英皇隊」靈魂人物。至於梁超怡則因玩「開心無敵啜乒乓」時表現忘形，獲封為「啜乒乓」經典代表人物賈曉晨的接班人，值得期待。