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玲玲友情報｜玲玲師傅全費包員工旅行更幫助員工家人找醫生首期置業全由她包辦

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堪輿學家麥玲玲帶領 3 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、陳欣茵（Yan Yan）和蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚 11 點 J2（82 台）播出。明晚（18 日）一集主題為「返工唔係咁樣返」，請來「職場女王」張慧敏（Son 姐）擔任嘉賓，大爆騎呢公司文化。

左起）Yan Yan、Jojo、玲玲師傅及行仔。
（左起）Yan Yan、Jojo、玲玲師傅及行仔。（圖片來源：TVB）

節目開始 Yan Yan 提到不少公司的奇怪文化，例如有公司不准員工著紅衣返工，相信跟風水有關。玲玲師傅自言對公司員工服飾沒有特別要求，但會避免一身黑衣服，她說︰「我哋啲客做喜慶事多，有一次個客搞過年拜神、開張，佢望見我同事全身黑色，我見佢面色一變。所以成日提同事避免全黑。」玲玲師傅又聽過有公司老闆擺的風水陣，會吸盡員工元氣，她笑說︰「有冇呀，有我都擺啦，呢啲係講笑。」

Yan Yan 提到有公司禁止員工穿紅衣上班，相信跟風水有關。
Yan Yan 提到有公司禁止員工穿紅衣上班，相信跟風水有關。（圖片來源：TVB）

節目中討論到最好的公司福利，有人提議是「M 到有假放」、「可以帶寵物返工」或者「從來唔使 OT」。但講到福利世一非玲玲師傅的風水公司莫屬，最重量級一項，是會為員工提供買樓首期。玲玲師傅認為能解決員工最焦慮的事，對方自然會用心工作，她說︰「早年我有個 staff 話想買樓，我話咁啦，幫你畀首期，跟住你慢慢供啦。因為成日見佢搬嚟搬去，會牽動做嘢情緒。」玲玲師傅笑言連員工家人都照顧到，為他們介紹醫生，非常貼心。除了福利好，玲玲師傅亦是位非常識做的老闆，但凡公司的旅行團等活動，她都只會出錢，從不會「出人」，她笑說︰「日日見仲見唔夠，畀錢搞掂就畀錢啦，係怕同事唔自在，去旅行都要照顧住老細。」好想打玲玲師傅工？有一件事見工時絕對不可以問她。想知答案，留意明晚（18 日）《玲玲友情報》。

（圖片來源：TVB）

玲玲師傅事後接受訪問，她表示公司目前有 4 名員工，假如有需要，會為他們提供買樓首期，她說︰「上次位同事睇中層 700 萬嘅樓，我咪幫佢畀咗一半做首期，其餘慢慢供囉。我啲伙計係畀唔到首期，佢哋完全供得起。」她透露目前有另一位員工，想在沙田第一城置業，玲玲師傅豪氣地說︰「第一城仲簡單啦，350 萬左右一層，跌到到晒價，我叫佢睇定啲再買，我咪幫佢畀首期囉。」

（圖片來源：TVB）

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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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