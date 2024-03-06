玲玲友情報｜驚悚「元秋」粥麵店事件！玲玲師傅不敢進食 名廚楊尚友揭祕加料真相
堪輿學家麥玲玲帶領吳兆麟（Alan）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚 10 點 J2（82 台）播映。今晚（6 日）一集主題為「餐廳唔係咁樣開」，嘉賓是名廚楊尚友（Christian）。
每個行業都有不少秘聞，餐飲業多年就流傳一則都市傳說，開名指旺角某餐廳的廚師，在白汁雞皇飯內加料，導致有一輪但凡有「白汁」的碟頭飯銷情變差。無論真偽總之幫襯食肆，千萬不要跟「廚房佬」鬥氣。今晚（6 日）《玲玲友情報》嘉賓為名廚楊尚友（Christian），他從事餐飲業 30 年，見證過「加料」事件，他說︰「細個喺瑞士一間pizza 店做 part time，嗰時咁啱 world cup，一晚整咗 300 幾個 pizza。嗰晚有一位人客不停投訴、不停退貨。後來發現當事人係嗰間餐廳舊時嘅大廚，擺明玩我哋。」最後那位前大廚的 pizza 獲得「特別」照料，餐廳每位廚師都留下一啖口水作紀念。
有難服侍的客，亦有惡死老闆。跑馬地一間粥麵店的老闆娘，素有「元秋」外號以惡馳名，差不多每名食客都捱過罵。節目中玲玲師傅重現老闆娘霸氣鬧人過程︰「嗰日有食客嫌張枱太大，老闆娘就叫人『斬開佢吖笨』；又試過有食客叫一款唔係時令嘅蔬菜，老闆娘回覆『呢個時候無呢種菜，食死你呀』。」這驚人一幕，震撼玲玲師傅跟友人，她委曲的說︰「我好驚，跟住話唔好理喇，個煲仔飯我哋一定要食晒，唔係會鬧人㗎。」原因是入座前，老闆娘已明言不可以有剩菜。話分兩頭玲玲師傅讚餐廳食物確實有水準，她說︰「你諗下跑馬地嗰班客，被你鬧都要幫襯，就知道食物有過人之處。」Christian 亦表示自己每星期都要光顧一次才滿足。
今集玲玲師傅老公何德繼續在節目中「曝光」，他被爆抱怨吃法國餐又貴又浪費時間，重點是「3 千幾蚊一個人，食完仲係好肚餓」。擁有法籍的 Christian 即時作出平反，權威地講出重點︰「同大家講，食法國餐唔係愛嚟食飽嘅，我 Christian in Paris 講嘅。」引來在場各人拍掌支持，接住他補充說︰「食法國餐係要慢慢食，去諗下廚師究竟煮緊乜嘢故事畀你，係畀緊話題你同你對面嗰個人。」可謂意義深遠。
此外，行仔自爆恐怖飲食經歷，竟然跟排泄物有關，令各人大呼嘔心，想知道行仔到底經歷何種不幸遭遇，密切留意節目播出。