玲玲友情報｜Jojo媽咪夜校學英文感動全場玲玲師傅爆料老公狀元命格

堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）和陳欣茵（Yan Yan）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚 11 點 J2（82 台）播映。明晚（29 日）一集主題為「讀書唔係咁樣讀」，再請來元祖級補習天后 June Leung 擔任嘉賓。