玲玲友情報｜Jojo曾被潛規則？安德尊揭祕結怨經過，佘詩曼麥玲玲封為萬歲女王
堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚 10 點 J2（82 台）播映。今晚（21 日）一集主題為「好人唔係咁樣做」，嘉賓是人稱「大王」的安德尊。
今晚（21 日）玲玲師傅再度請來「大王」安德尊任嘉賓，節目中提到當年是珍姐曾勵珍拉攏二人認識，玲玲師傅說︰「嗰時書展出書，自己啱啱出道無人識、無錢，好多嘢都係打心口。已經搵咗家燕姐同記者嚟，仲爭個司儀，珍姐介紹我搵安德尊。」記者會後安德尊分文不收便離開，她補充︰「我塞極利是畀佢都唔要，仲掉返畀我，呢份恩情我好記得。」大王在圈中出名人緣好，試過台前幕後迫爆錄影廠，為他慶祝生日。但玲玲師傅重提大王多年前的一位「天敵」，當時二人合作下午節目一個煮食環節，當事人呼之欲出，她說︰「以前見佢哋做節目會不斷有『火花』，好想知佢哋私下係點。」大王借機解開多年不和傳言，認真的說︰「平時我哋相處嘅模式，都好似節目咁，其實我對佢okay㗎。」但被問到雙方關係時，能言善道的大王一時語塞，接住解釋︰「我同你講點解，因為我成日干涉佢嘅生活，佢成日飲酒，我勸佢『你唔好再飲啦，又傷身，又會騷擾到側邊其他人』，由頭到尾就係唔准飲酒。」大王提到拍《都市閒情》時玲玲師傅素有「萬歲女王」稱號︰「佢次次成車食物推入錄影廠萬歲。」圈中另一位喜歡萬歲的是「新聞女王」佘詩曼。
Jojo 入行已一段日子，她笑言經歷不少圈中潛規則，又爆料做新人時的多番奇遇，她笑說︰「你知公司每一年好多活動，我哋會一行行企拍片。試過有位比我前輩小小嘅姐姐，係咁喺後面推我，心諗我哋都排到第 5、6 行，算數啦。」連番被推的 Jojo 最後忍不住提出調位，對方亦恩然接受。另一趟 Jojo 親眼目睹一位攝石藝人的「奇技」，她忍不住讚嘆表示︰「你知我哋會分一、二、三線（藝人），有啲新人係六線，有次居然畀某人由第六行走到去第一行大合照，雖然係側邊位，已經好勁。你知嗰幾幅人牆幾難攝。」Jojo還遇過貪小便宜的拍戲對手，三番四次取走拍攝用的薯片、糖果等道具，直到助導出聲，對方才若無其事交還，面皮非常厚。
此外，玲玲師傅直言潛規則聽得多，如鬆踭、攝位已經見怪不怪，但她永遠不會有這煩惱，還經常被安排在正中 C 位，當中原因今晚播映的節目會有分曉。