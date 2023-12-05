^周秀娜^床戲勝動作

疊影狙擊｜周秀娜床戲多過動作戲黃浩然竟嗌唔捨得下床

tvb娛樂
東方新地

廣告

由梁家樹及謝穎擔任總監製的《鎖健骨健康特約：叠影狙擊》，本周一至四晚 9 點半翡翠台播映結局周。《叠影狙擊》（下文簡稱《叠影》）主要演員包括黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、胡卓希、張慧儀、盧慧敏、于洋、艾威、方力申、梁靖琪及文頌嫻等。

（圖片來源：TVB）

昨（4 日）晚一集，富商涂文諾（黃浩然飾）及假扮孖生妹妹梁曦（周秀娜飾）的魏曉晨（周秀娜分飾），與死敵楊俊雄（郭政鴻飾）對峙，俊雄爆出梁曦竟是金夫人，並揭發曉晨是新加坡警察臥底兼假扮梁曦的真相。文諾雖然震驚不已，但愛着曉晨的他最終開槍射死俊雄…曉晨向文諾稱現時只向錢看，但文諾要她對付袁晟杰（黃宗澤飾）以表心跡；另一身份是金先生的楊俊傑（關禮傑飾），其手下龍少（陳少邦飾）被曉晨與文諾嚴刑拷問，龍少踢爆梁曦之前偷走楊俊傑的洗黑錢罪證，雙方反目成仇…

涂文諾與魏曉晨齊齊對付楊俊雄。
涂文諾與魏曉晨齊齊對付楊俊雄。（圖片來源：TVB）

娜姐靠黃宗澤教路一招保平安

昨晚又是周秀娜 Solo 時間，繼早前與 Bosco 的床上戲，今次則與浩然發生親密關係。娜姐主動帶酒到訪浩然豪宅，二人半醉下由客廳開始咀嘴，再到大床激吻一夜纏綿，掀起全晚高潮。娜姐受訪時被問及拍親熱戲前的準備功夫，她感謝老友Bosco：「我喺佢身上學咗一招，用雙飛人藥水消毒口腔，同埋拍呢幕戲之前放咗飯，唔可以食太濃味嘅嘢！」問到今次對手浩然與 Bosco 的分別，娜姐說：「我同 Bosco 拍嗰場戲天氣仲係好凍要搓熱雙手，同浩然完咗嗰場床上戲我就係煞科，所以未拍前特別興奮，心情有好大分別！」娜姐在《叠影》一人分飾兩角，多文戲又多動作戲，因此她戲言與任何男拍檔演親熱戲也感開心：「我拍床上戲就代表可以瞓喺床唔使跑，乘機偷懶！」提到除了先後與 Bosco、浩然拍親熱戲，娜姐又與方力申、郭政鴻、關禮傑及李忠希有感情瓜葛，似享盡艷福，娜姐卻苦笑無福消受：「佢哋咁多人對我一個，呢啲邊係艷福？呢種艷福我唔識享受！」

12-13 二人於凌晨 3、4 點拍咀嘴戲，唔知咩 feel 呢？
12-13 二人於凌晨 3、4 點拍咀嘴戲，唔知咩 feel 呢？（圖片來源：TVB）

浩然爆拍床上戲導演在旁指手劃腳

另邊廂，被內地網民取笑有「戀愛腦」的黃浩然受訪時，笑指與娜姐同床也心情興奮：「當晚我同佢都係煞科，心情特別興奮，但都有啲唔捨得，不過嗰日場戲凌晨三、四點先開始，所以有啲眼瞓！」他又大爆拍攝當日天氣仍然寒冷，因此導演嗌 Cut 後要轉機位再拍攝期間，自己與娜姐也長留『被竇』拒落床：「我哋

浩然之前在社交平台甫夫妻合照，大方放閃。黃浩然社交網圖片）
浩然之前在社交平台甫夫妻合照，大方放閃。（黃浩然社交網圖片）（圖片來源：TVB）

各自各瞓，再 roll 機就再拍，咀到已經麻木晒！」浩然又稱二人的床上戲一 take過完成：「雖然冇 NG，畫面睇落又好浪漫，但導演喺側邊不斷指揮我哋點錫同點擺手嘅位，一啲都唔浪漫。」浩然與太太剛慶祝結婚 18 周年，他笑言拍攝親熱戲也不用向太太備案：「呢啲係工作嘅一部份，播出後佢應該睇到都冇嘢！」

娜姐指床上戲點到即止，拍攝時亦有不少工作人員在旁。
娜姐指床上戲點到即止，拍攝時亦有不少工作人員在旁。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：（圖片來源：TVB）

讀者留言

熱門文章

 