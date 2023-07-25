真係唔好笑｜何廣沛驚人腰力衒耀馮盈盈讚賞好腰好腎好男人何依婷化身蜘蛛精展示軟骨功

競技遊戲節目《真係唔好笑》本周六（29 日）晚 10 點半翡翠台播出第九集，由何廣沛、麥美恩（Mayanne）、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀（Yuki）擔任主持，並邀得何依婷、林穎彤和陸浩明擔任嘉賓。