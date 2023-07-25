真係唔好笑｜何廣沛驚人腰力衒耀馮盈盈讚賞好腰好腎好男人何依婷化身蜘蛛精展示軟骨功
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競技遊戲節目《真係唔好笑》本周六（29 日）晚 10 點半翡翠台播出第九集，由何廣沛、麥美恩（Mayanne）、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀（Yuki）擔任主持，並邀得何依婷、林穎彤和陸浩明擔任嘉賓。
今集一眾主持及嘉賓以型格西裝上陣，大玩真人版狼人殺，鬥智又鬥力！當中有2 人做狼人，其餘 8 人則是平民。兩位狼人在每個任務開始前均要決定獵殺目標，並需於任務期間完成指定動作才能「成功殺人」；而完成個別任務後，製作組會發出真假狼人身份提示，遊戲終極目標則是找出真‧狼人。
首個遊戲「邊個特務係咁笑」，玩法是兩隊全員輪流嗌對方名字再加指定口號，如果被叫的人做出和口號一致的動作，便要接受 Wasabi 大懲罰。依婷被罰吃
Wasabi 餅乾時不但 keep 住仙氣，更露出我見猶憐表情，畫面「淒美」。至於奶仔及馮盈盈，則因一個反應慢幾拍、一個誇張跪地勁怪異，齊齊遭懷疑是「狼人」！
最後的遊戲「特務搶鑽石」掀起全集高潮，玩法是兩隊各派一人擲骰仔，其餘隊員則需根據擲出來的數字前進兼通過指定關卡，其間只要掂到機關內的紅線便要從頭來過；遊戲期間，何廣沛因展現驚人腰力，獲盈盈大讚好腰好腎好男人；依婷則拋下女神包袱玩到瞓地之餘，更化身蜘蛛精大晒軟骨功，表現落力。到底最終一班平民能否成功找出真．狼人？密切留意周六晚播出的《真係唔好笑》。
圖片來源：（圖片來源：TVB）