破毒強人｜張曦雯白TVS郭柏妍OL風爭議熱燒網絡張寶兒變臉功力獲讚

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。《破毒強人》除了主要的復仇線，男女主角之間錯綜複雜的多角戀亦是看點所在。文華（陳豪飾）雖對前度章琳（胡定欣飾）未忘情，但章琳卻一直情繫葉浩天（阿天），同時 Jackie（張曦雯飾）亦對阿天念念不忘…昨晚（10 日），Jackie與章琳之爭趨白熱化，對於阿天與章琳關係好奇到了頂點的 Jackie，上門追問章琳與阿天關係；雖最終「談判」沒有答案，但卻激發二人分別致電阿天約飲酒，阿天最終與 Jackie 擦身而過，同時致電章琳撇清關係。另青梅竹馬的安樂（何廣沛飾）及阿 Wing 感情亦現暗湧，事緣記者可兒（張寶兒飾）用盡方法埋安樂身企圖套取與文華有關的消息，其間不惜主動翹實安樂兼不斷約對方食飯…