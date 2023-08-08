破毒強人｜朱智賢學舞笑料百出韋家雄浮屍妝吸魚塘水不怕苦

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。昨晚（7 日）一集，文華（陳豪飾）逐步實踐復仇大計，先後使計拉攏徐安樂（何廣沛飾）及章琳（胡定欣飾）作搭檔，不過安樂與章琳卻各有各顧慮，及後文華以配合章琳向前上司報仇大計作餌誘…另邊廂，阿 Dam Jackie（張曦雯飾）與葉浩天（蕭正楠飾）調查期間，揭出文華牢獄生涯 12 年，除了記者林可兒（張寶兒飾）不時前往探監，還有一人探過文華，該人竟是鄭福田（蔣志光飾）太太沈淑賢（朱智賢朱朱飾）；其實上星期已有網民懷疑淑賢與文華有不尋常關係，如今淑賢曾探監真相曝光後，令眾人原本已千絲萬縷的關係更添複雜懸疑。談到朱朱在《破毒》演出，除了要收起平時在綜藝的搞笑 style、一本正經飾演深思熟慮的社團大嫂外，更要集萬千技能於一身，除了氹細路要了得，偶爾更需要晒舞技行走江湖。昨晚朱朱便施展渾身解數、先後與型男及阿蔣大跳社交舞，鏡頭前朱朱自信十足、風姿綽約，一雙修長美腿更是吸睛非常；不過鏡頭後的朱朱原來硬晒軚，手腳協調度明顯不足的她，不少動作均僵硬得活像忘了落偈油的機械人，更要出動兩名老師貼身教授，於重要關頭時「手口並用」協助朱朱，朱朱一頭煙學藝期間，還不忘搞笑叮囑工作人員：「快啲幫我影多幾張相，好辛苦呀！」更搞笑的是，當朱朱夥拍蔣老師拍攝跳舞場口時，就連經驗老到的阿蔣亦突然瘋狂忘詞。