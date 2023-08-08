破毒強人｜朱智賢學舞笑料百出韋家雄浮屍妝吸魚塘水不怕苦
由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。昨晚（7 日）一集，文華（陳豪飾）逐步實踐復仇大計，先後使計拉攏徐安樂（何廣沛飾）及章琳（胡定欣飾）作搭檔，不過安樂與章琳卻各有各顧慮，及後文華以配合章琳向前上司報仇大計作餌誘…另邊廂，阿 Dam Jackie（張曦雯飾）與葉浩天（蕭正楠飾）調查期間，揭出文華牢獄生涯 12 年，除了記者林可兒（張寶兒飾）不時前往探監，還有一人探過文華，該人竟是鄭福田（蔣志光飾）太太沈淑賢（朱智賢朱朱飾）；其實上星期已有網民懷疑淑賢與文華有不尋常關係，如今淑賢曾探監真相曝光後，令眾人原本已千絲萬縷的關係更添複雜懸疑。談到朱朱在《破毒》演出，除了要收起平時在綜藝的搞笑 style、一本正經飾演深思熟慮的社團大嫂外，更要集萬千技能於一身，除了氹細路要了得，偶爾更需要晒舞技行走江湖。昨晚朱朱便施展渾身解數、先後與型男及阿蔣大跳社交舞，鏡頭前朱朱自信十足、風姿綽約，一雙修長美腿更是吸睛非常；不過鏡頭後的朱朱原來硬晒軚，手腳協調度明顯不足的她，不少動作均僵硬得活像忘了落偈油的機械人，更要出動兩名老師貼身教授，於重要關頭時「手口並用」協助朱朱，朱朱一頭煙學藝期間，還不忘搞笑叮囑工作人員：「快啲幫我影多幾張相，好辛苦呀！」更搞笑的是，當朱朱夥拍蔣老師拍攝跳舞場口時，就連經驗老到的阿蔣亦突然瘋狂忘詞。
昨晚另一重點劇情，是早前被綁架的警察陳子波（韋家雄飾），最終遇害身亡。韋家雄是次演出可謂「吃盡苦頭」，除了劇情講述角色被割完手指再割耳仔後，他亦長期處於「滂沱大雨」及「封閉式環境」下拍攝，其中一幕被五花大綁、險遭大鋸鋸開的場口更是驚險非常。問到家雄是次拍攝是否從演以來最辛苦一次，他笑言：「都辛苦架拍《破毒》，因為好多時落水、落雨戲，同埋浸死嗰場戲，拍時都係天氣好凍，但木廠爭啲畀人鋸嗰場拍時天氣又好熱喎。同埋拍魚塘浸死嗰幕，個特技化妝膠兜好似個碗咁，所以拍嗰陣唔多唔少飲咗少少魚塘水。」問到場口如此辛苦，為何鏡頭後仍能經常保持笑容，家雄說：「因為台前幕後相處好
開心、群策群力，拍攝一定有苦有樂，得出成果就開心。」他續指為了化浮屍妝
有回公司倒模：「用矽膠做咗個樣出嚟，再一塊塊黐落個樣度，然後再上顏
色。」