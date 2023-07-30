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破毒強人｜胡定欣金融女強人形象亮眼張曦雯阿Dam角色專業獲讚何廣沛啞巴手語演技狂飆

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由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，將接棒《靈戲逼人》，明晚（31 日）起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。

無綫官方日前發布一系列以油畫方式呈現的宣傳海報，別具特色。
無綫官方日前發布一系列以油畫方式呈現的宣傳海報，別具特色。（圖片來源：TVB）

曾打造多個經典強人系列的羅永賢，是次再與金牌拍檔編審黃偉強打造全新劇集《破毒強人》，透過「一代毒王」文華的復仇故事，展現張力十足的正邪對立港式警匪片。《破毒》除了男主角備受關注，女主角陣容亦相當矚目，之前憑《廉政狙擊》屠敏贏盡好評的視后級人馬胡定欣，繼《白色強人》及《廉政》後再戰女強人角色，飾演見錢開眼的金融女強人章琳，在無綫官方發放的首輪角色預告片中，章琳一句：「我真係好鍾意錢，用幾千萬嚟積一個福，我真係唔捨得」，配以定欣強勢且充滿野心及自信的眼神，相當搶戲。

佢同蕭正楠勁多對手戲。
佢同蕭正楠勁多對手戲。（圖片來源：TVB）

至於飾演毒品調查科行動組高級督察 Jackie 的張曦雯（Kelly），除了為了打造角色強悍感專誠短髮上陣，更要應付連串動作場面。無綫今早發放 Kelly 開劇前接受動作訓練的花絮片，片中 Kelly 除了要與劇中拍檔反覆練習走位，更要不停練習起飛腳、對打、開槍及前滾翻等不同動作；其間 Kelly 除了起飛腳時又直又高盡顯好腿功，開槍時亦型格十足兼雙眼有火。對於在劇中動作連場，Kelly 笑言要做足事前準備功夫，除了接受特訓，還要私下多做運動：「要開始鍛鍊番多啲，先應付到咁多動作戲。其實第一日練完已經痛咗一日，估計今日（第二天動作訓練）再練嚟緊都會痛幾日。」與 Kelly 合作無間的 Marco 則大讚 Kelly 相當

雖然只係受訓，但 Kelly 都好認真，睇吓佢嘅眼神。
雖然只係受訓，但 Kelly 都好認真，睇吓佢嘅眼神。（圖片來源：TVB）

專業，為了演 Madam 演得更神似，更專誠向警察朋友取經、了解警察生活及工作日常，Marco 說：「劇入面啲人叫 Jackie 做阿 Dam，就係 Kelly 佢建議嘅。我覺得佢無論聲線、表情同落指令個樣，都係入型入格。」

Kelly 為咗配合 Madam 角色，專誠短髮上陣。
Kelly 為咗配合 Madam 角色，專誠短髮上陣。（圖片來源：TVB）

另一值得期待的角色，是何廣沛飾演的啞巴外送員徐安樂，為了賺錢脫貧、讓妹妹及青梅竹馬的阿 Wing（郭柏妍飾）有更好生活，安樂毅然走上運毒歪路，並與陳豪飾演的「一代毒王」文華及章琳結下不解緣。出名是「背稿王」的廣沛，是次首度挑戰全手語演出，並坦承終於畀「對白」考起：「之前當然有上堂學過啦，真係成個鐘都比手語唔出聲架。但正式拍嗰陣難度好高，因為真係唔止背對白咁簡單，好多時都會做做吓唔記得點做落去，搞到係咁 NG，大家之後睇花絮片就會明。有時反覆係咁做手語，都試過抽筋同埋手指打結。」

何廣沛感嘆今次終於畀「對白」考起。
何廣沛感嘆今次終於畀「對白」考起。（圖片來源：TVB）

圖片來源：（圖片來源：TVB）

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