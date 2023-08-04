破毒強人｜董敬文狂包保鮮紙保暖瘋狂淋冰震撼場面凍到入心朱智賢女兒變老婆蔣志光笑言接受唔到

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。昨晚（3 日）最精彩一幕、是「毒梟」福田（蔣志光飾）與太太淑賢（朱智賢飾）表面幫重獲自由的文華（陳豪飾）洗塵、實質是聯手試探文華是否有意重新染指毒品生意，福田更事先 Call 定殺手在場 stand by。經過一輪皮笑肉不笑的拉鋸，文華竟出其不意表示想做書店老闆，令原本「如箭在弦」的福田即時「收油」，並堆起虛偽笑容表示支持。除了陳豪與阿蔣高手過招，朱智賢的演技亦十分出色，不時配合阿蔣的「談判」節奏、在適當時候出口幫拖之餘，臉上的微表情變化亦相當細緻自然，網民亦認為她演得有霸氣。