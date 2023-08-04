破毒強人｜董敬文狂包保鮮紙保暖瘋狂淋冰震撼場面凍到入心朱智賢女兒變老婆蔣志光笑言接受唔到
由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。昨晚（3 日）最精彩一幕、是「毒梟」福田（蔣志光飾）與太太淑賢（朱智賢飾）表面幫重獲自由的文華（陳豪飾）洗塵、實質是聯手試探文華是否有意重新染指毒品生意，福田更事先 Call 定殺手在場 stand by。經過一輪皮笑肉不笑的拉鋸，文華竟出其不意表示想做書店老闆，令原本「如箭在弦」的福田即時「收油」，並堆起虛偽笑容表示支持。除了陳豪與阿蔣高手過招，朱智賢的演技亦十分出色，不時配合阿蔣的「談判」節奏、在適當時候出口幫拖之餘，臉上的微表情變化亦相當細緻自然，網民亦認為她演得有霸氣。
阿蔣指朱智賢似足撈家婆
其實自劇集開播，阿蔣與朱智賢這對 CP 已引發熱討，除了本身的年齡差、阿蔣與朱智賢之前在劇集《食腦喪 B》是父女關係，如今朱智賢升呢「蔣太」，就連同劇的何廣沛亦笑言「接受唔到」。阿蔣笑言：「喺《食腦喪 B》何廣沛同朱智賢飾演我仔女，有一日何廣沛同我講：『好難接受到你同家姐喺埋一齊囉』。不過要朱智賢做我老婆，又確實難為咗佢。」阿蔣又大讚朱智賢很入戲，似足「撈家婆」。談到演大反派，阿蔣坦承是大突破，並笑指在彈奏古典音樂方面遇到的困難比起演戲還要多：「因為我冇正統音樂訓練，再加上希望多幾首樂曲喺劇中穿插，咁先唔會太單調，代價就係要不斷痛苦咁練習。」
昨晚另一爆位，是文華為了幫章琳（胡定欣飾）救回有錢客戶 Michael（董敬文飾），將其放入注滿凍水的浴江之餘、更一再向他身上倒冰，視覺效果相當震撼，睇到都凍。董敬文受訪時笑指接到劇本時很期待相關場口，並笑言事前最大的準備功夫，是在現場狂包保鮮紙：「一去到同事已經畀咗幾卷保鮮紙畀我包身，所以喺現場最忙就係包保鮮紙，但又要留意唔可以包太多，因為一來望落會腫脹、同埋會外露穿崩、所以要就住啲衫嚟包。」雖然盡可能做足保暖措施，但董敬文坦言被冰狂淋一刻，「終於知咩係凍到入心」：「平時從來冇機會感覺到咁凍，雖然已經包咗好多層（保鮮紙），但原來只係好少作用，可想而知如果冇包會點。」
感激胡定欣陳豪關心及指點
董敬文續指每次拍完一個鏡頭，都會馬上起身離開冰池，以防生病，並感激幕後及同場演員的貼心關懷：「我每次一起身幕後同事就會遞薑茶畀我驅寒，定欣、阿 Mo 同廣沛都好 care 我，落水前教定我要點，例如幾時開始擘大眼、幾時開始噴泡；亦好關心我，每次上水都叫人畀毛巾同畀熱水我。」董敬文透露相關場口來來回回拍了約五、六次，並笑言每次落水前都要鼓起勇氣及深呼吸，並謂為了配合拍攝，有刻意將身體在水中沉很低，相當專業。