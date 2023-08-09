破毒強人｜陳豪反派瘋狂吸Likes蔣志光李家鼎何啟南頻吃NG因陳豪太細聲

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。自劇集播出以來，飾演啞巴外送員徐安樂的何廣沛屢獲好評，連帶青梅竹馬好友阿 Wing（郭柏妍飾）亦備受關注；由於 Wing 樂均在貧困環境下成長，十分了解對方之餘，亦甘願無條件為對方付出，昨晚（8 日）一集，安樂除暗地盤算買舖讓阿 Wing 以後生活有保障外，當他得悉阿 Wing 因父親欠債 17 萬慘遭淋紅油後，更將所有債務孭上身，因而誤中文華（陳豪飾）設下的毒品陷阱。為是次角色學足半年手語的廣沛，獲讚樣子純良又靚仔，是飾演徐安樂不二之選，網民更指他演技一套比一套好：「佢表情細緻位一向處理得好好，就連講嘢都會因應唔同角色而有分別，唔單止聲線同語調，連肢體動作都個個唔同」。