破毒強人｜馬貫東凌空跳車驚四座網民封冷面古惑仔驚豔全場

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審的《大班冰皮月餅呈獻：破毒強人》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。《破毒強人》除了主角的恩怨情仇及錯綜複雜的愛情關係備受關注，圍繞主角身邊的角色亦相當搶焦。一直為文華（陳豪飾）仆心仆命的社團中人杜飛（馬貫東Mark 飾），為了文華犧牲生命也在所不計；前晚（16 日）杜飛沉不住氣殺了黑仔（彭懷安飾），驚動黑白兩道；另邊廂阿賢（朱智賢飾）為了救老公福田（蔣志光飾），以不踢爆文華秘密為籌碼威脅其殺死杜飛。文華拿著疑似有毒飲料著杜飛自己選擇死還是不死，嚇至手震的杜飛雖滿臉恐懼，但還是忠義地喝下毒藥…原來文華並沒有落毒；不過杜飛昨晚（17 日）還是敵不過警方 Jackie（張曦雯飾）及葉 Sir（蕭正楠飾）等追捕，與葉 sir 一輪正面交鋒後被捕；杜飛被捕後應否留活口，成了章琳（胡定欣飾）與文華矛盾關鍵，同一時間，淑賢再度因為福田找上文華及章琳，並宣戰謂：「我同你哋攬住一齊死！」劇情緊湊。