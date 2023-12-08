神探同盟｜井柏然宋威龍組兄弟CP 網絡熱爆 41億微博話題閱讀量

外購古裝懸疑探案劇《百老滙電器呈獻：神探同盟》（前名：君子盟）由今（8 日）晚起，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。《神探同盟》故事改編自內地網絡作家大風颳過撰寫的原創長篇網絡小說《張公案》。劇集由內地兩大男神井柏然、宋威龍領銜主演，故事講述禮部侍郎蘭珏（井柏然飾）偶遇天才少年張屏（宋威龍飾），兩人性格迥異，卻成為亦師亦友的夥伴齊齊查案，後來更合力維護百姓安寧。