神探同盟｜井柏然宋威龍組兄弟CP 網絡熱爆 41億微博話題閱讀量
外購古裝懸疑探案劇《百老滙電器呈獻：神探同盟》（前名：君子盟）由今（8 日）晚起，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。《神探同盟》故事改編自內地網絡作家大風颳過撰寫的原創長篇網絡小說《張公案》。劇集由內地兩大男神井柏然、宋威龍領銜主演，故事講述禮部侍郎蘭珏（井柏然飾）偶遇天才少年張屏（宋威龍飾），兩人性格迥異，卻成為亦師亦友的夥伴齊齊查案，後來更合力維護百姓安寧。
《神探同盟》在內地開播後廣獲好評，成功開創收視話題，微博話題閱讀量接近 41億、抖音話題播放量也達 8.8 億，《神探同盟》其後也曾在泰國、日本播出，足見該劇在亞洲各地的火熱程度。至於劇中兩位男神，1989 年出生的井柏然與 1999 年出生的宋威龍，雖然二人年齡相差十載，但是也成功產生化學作用。劇中一個扮演當朝侍郎，一個則是街上毫不起眼的趕考士子，他們不論是前期的針鋒相對，到後期的亦師亦友皆毫無違和感，表現合拍。內地網民紛紛對《神探同盟》讚好：「這劇比時下古裝甜寵劇偶像劇，水準好太多」、「畫面唯美，演員的演技和顏值都在線」、「兩位古裝扮相太驚艷」、「這劇還不錯，那些情情愛愛的看煩了」、「破案驚險又刺激」。此外，井柏然及宋威龍在《神探同盟》除了對手戲不少，私底下亦經常互窒，他們的搞笑互動被網友取笑是「大齡兒童」。
井柏然自認大恰細
井柏然、宋威龍在一條內地官方花絮片中相當爆笑，身為大哥哥的井柏然讚劇組在設計服裝上相當到位，又笑指宋威龍的服裝不用特別精緻，全因年紀較輕的宋威龍「靠臉就夠」，更謙稱自己這個年紀才需要靠服裝襯托。身旁的宋威龍傻眼直呼：「你平時可不是這樣說的，真的是太虛偽了，真的是前輩，學到了。」井柏然急急回應：「這段別播了，容易丟粉（粉絲），我平時老欺負他。」宋威龍聞言即醒目拋下一句：「靠年青吧！」這對「兄弟 CP」互寸期間雖然句句有骨，但場面搞笑，盡見默契。值得留意的是，《聲夢傳奇》出身的林智樂為《神探同盟》獻唱主題曲《未知探索》，這是他繼另一外購劇《長風渡》與趙小婷合唱主題曲《抱着百年》後，首度獨唱劇集主題曲。