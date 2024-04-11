福祿壽訓練學院｜王祖藍惡搞非爺文慧心鬥戲 阮兆祥林加洞爆笑登場

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人 Show《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》，本周日晚（14 日）八點翡翠台播出第三集頒獎禮篇。頒獎禮篇特別之處，是 3 位導師及 24 名學員將暫且放下競賽心態，攜手炮製一個既土炮又多元的頒獎禮，眾人除了會惡搞熱播劇集及電影外，又會模仿世界各地的歌手，甚至動漫人物勁歌熱舞，務求帶給觀眾開心愉快的晚上。