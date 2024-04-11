福祿壽訓練學院｜王祖藍惡搞非爺文慧心鬥戲 阮兆祥林加洞爆笑登場
由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人 Show《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》，本周日晚（14 日）八點翡翠台播出第三集頒獎禮篇。頒獎禮篇特別之處，是 3 位導師及 24 名學員將暫且放下競賽心態，攜手炮製一個既土炮又多元的頒獎禮，眾人除了會惡搞熱播劇集及電影外，又會模仿世界各地的歌手，甚至動漫人物勁歌熱舞，務求帶給觀眾開心愉快的晚上。
話明頒獎禮，當然有提名名單，據知第三集頒獎禮篇共會頒發三個「惡搞」大獎，大會今日公布三個獎項組別提名名單及相關劇照。
第一個組別是「年度電視演員」，最後四強提名名單為王信號《狀王婚後事》、阿Lee《智能雪人》、龍庭《壹號龍庭》、等智堅《身痕女王》。
第二個組別是「年度歌手」，最後五強提名名單為古巨軒《浮誇》、美少女戰士《美少女戰士》、林雙峯《放狗》、Britney Spearsss《Baby One More Time》、 Be安《光輝歲月》。
第三個組別是「年度電影演員」，最後四強提名名單為國貨城《臨時截案》、涼茶偉《啜手指》、子華塵《鴨舌大狀》、鄭燶基《龍咁基》。
在「年度電視演員」中，呼聲最高的是扮演王信號的「大坑小 G」葉泓聲，及等智堅的 Professor Luk 王祖藍。向來扮嘢有一手的祖藍，無論眼神或是微表情均
「神還原」《身痕女王》中「非爺」一角，加上非爺招牌珍珠奶茶的加持，及非爺經典嘟嘴飲珍奶動作，完全將角色神髓徹底呈現。祖藍在提名片段中會與原裝的文慧心（佘詩曼飾）惡鬥連場。至於「王信號」葉泓聲則會惡搞「送細傑」一角，玩穿越之餘仲會玩變臉，萬勿錯過。
另一「年度電影演員」競爭同樣激烈，頂頭大熱分別是扮演「涼茶偉」的祖藍，及扮演「子華塵」的「扮聲勁過李思捷」林樂熙。雖然祖藍的《啜手指》版「涼茶偉」造型之前經已曝光，但這次他將聯同「元朗劉華」蔡景行合作演出，二人會還原原裝的經典醫院講數場口，祖藍的招牌「涼茶偉」眼神夠 Gag 不用多說，
就連行仔的眼神及戚嘴笑亦相當像真。至於扮演「子華塵」的林樂熙，除了在《鴨舌大狀》中會化身陳豪玩破音及「唐老鴨」聲，還會與飾演「王吻得」的思捷有精彩對戲，二人惡搞原裝經典對白「Everything is Wrong」，加上思捷神倒模「王吻得」在原裝的癲狂情況，戲味十足。
麥嘉欣關嘉敏「美少女戰士」靚靚造型率先睇
至於「年度歌手」的最後五強競爭亦相當激烈，當中最搶眼造型，絕對是由「Lowbud 大熱」趙亮昭、「選美冠軍」麥嘉欣及「光 B 女」關嘉敏扮演的美少女戰士無異，三人除了跳唱期間相當合拍，麥嘉欣及關嘉敏的超靚造型，更與趙亮昭的「鬍鬚佬美少女」形成強烈對比，喜感十足！