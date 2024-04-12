福祿壽訓練學院｜眾星雲集頒獎盛典 盧海鵬榮獲博士 真假麥玲玲驚艷登場

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人 Show《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》，本周日晚（14 日）八點翡翠台播出第三集頒獎禮篇，由 3 位導師及 24 名學員攜手炮製一個既土炮又多元的頒獎禮，繼昨日公布提名名單後，今日大會發布頒獎禮嘉賓陣容，及 82 歲「扮嘢界始祖」盧海鵬獲頒榮譽博士。