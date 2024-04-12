福祿壽訓練學院｜眾星雲集頒獎盛典 盧海鵬榮獲博士 真假麥玲玲驚艷登場
由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人 Show《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》，本周日晚（14 日）八點翡翠台播出第三集頒獎禮篇，由 3 位導師及 24 名學員攜手炮製一個既土炮又多元的頒獎禮，繼昨日公布提名名單後，今日大會發布頒獎禮嘉賓陣容，及 82 歲「扮嘢界始祖」盧海鵬獲頒榮譽博士。
細細粒著溫碧霞昔日戲服扮妲己晒瘦身成果
是次頒獎禮嘉賓名單如下（排名不分先後），有負責頒發「年度電視演員」的「真假麥玲玲」，除了有如假包換的麥玲玲，還有阮兆祥扮演的「麥靈靈」；負責頒發「年度歌手」的「剛氏三兄弟」，除了有金剛、還有李思捷的「銀剛」及學員王玲扮演的「彭剛」；負責頒發「年度電影演員」的紂王及妲己，由王祖藍及細細粒分飾。3 組頒獎嘉賓之中，以「真假麥玲玲」最為搞笑吸睛，雖然祥師兄與玲玲姐身高方面有很大差距，但向來扮女人有一手的祥師兄，不但「神還原」玲玲師傅經典造型，就連笑容都學到十足十；除了頒獎，二人還會在台上表演「神算大激鬥」，娛樂性豐富。至於成功減掉超過 100 磅的細細粒，則會以經典古裝美人妲己造型亮相，細細粒除了大晒銷魂鎖骨展示瘦身成果，更會連環大擺嬌俏甫務求做出妲己神髓，認真不足、搞笑有餘。細細粒受訪時，興奮表示身上所穿戲服，是當年溫碧霞的戲服，並開心地表示：「我唔敢相信可以著得落，仲要有鬆添！」更邊說邊展示戲服衣領上的「溫碧霞」名牌。
表演嘉賓方面，《福祿壽訓練學院》將大玩自抽，由 Professor Fuk 阮兆祥率領學員「一人 Avantgardey」黃建東、「大坑小 G」葉泓聲、「光 B 女」關嘉敏、「買一送一」吳兆麟、劉倬昕、「HK. MR BEAN」黃潤成、「還珠攻略」王玲及「廣州暴龍哥」陶大衛組成 9 人男團「Kowloon」，跳唱《亞洲超星團》主題曲《閃耀/Shining》，除了舞步手勢跟到十足十，更「神還原」重點神髓韓式呼吸，搞笑度爆錶。據知，祥師兄及一眾學員對是次表演相當重視，眾人由鎖定組成
「Kowloon」開始，已日以繼夜為歌曲綵排。祥師兄笑言由於想認真跳，故與學員們一連十數天由晚上六時排練至晚上約十一點，獲工作人員力讚認真程度媲美台慶。
除了扮嘢兼搞 gag，頒獎禮篇還有感人環節，就是「扮嘢界始祖」盧海鵬獲頒
「福祿壽訓練學院榮譽博士」，製作組除預備了長約 2 分鐘的鵬哥經典扮嘢造型回顧影片外，福祿壽三位導師更會以鵬哥三個經典扮嘢造型亮相致辭及表演向鵬哥致敬。82 歲的鵬哥依然相當玩得，上台領獎時不忘搞 Gag 兼開心謂：「喺 TVB做咗好多年架喇，但係始終都冇獎項呀，點知依家我唔撈咁耐喇，佢又記得
喎。」，並大拋 7 字真言扮嘢心得。三子完成表演後，聯同一眾學員齊齊向鵬哥送上「福祿壽」小豬公仔，全場掌聲如雷，配以鵬哥開心的表情，場面感人。 想知道更多相關精彩資訊，敬請留意 www.tvb.com。