《窺心事》｜胡美貽床照素顏流出，胡敏芝怒批「羞恥度100分」，張傳義揭「批判型人格」避免無朋友
以絕對科學的測驗，解讀人心的全新節目《窺心事》，逢周一至周五晚 8 點半於 J2（82 台）播映。15 集節目的主持陣容強勁，除一班 J2ers 外，還有兩位前港姐主持，包括︰黃子桐於香港大學中文及犯罪學系畢業、邵珮詩在加拿大西門菲莎大學修讀心理系助陣，客席主持還有註冊臨床心理學家張傳義博士。
今晚（1 月 1 日）元旦日首播的節目《窺心事》透過小實驗同人生交叉式的故事，探討一些大家想知，但又無從窺探、隱藏在背後的人性。節目透過小實驗同人生交叉點式的測試，為你解讀人心。本周探討五大題目，包括︰焦慮型、控制狂、批判型、物質主義和八卦精。
後日（3 日）播出一集由胡美貽（Nicole）、黃子桐及張傳義博士擔任主持，嘉賓請來陳若思（Amber）、胡敏芝（Karen）及李爾晨（Kyle），主題是「批判型人格」。嘉賓會在不知道測試題目下參與實驗，過程中心理專家會觀察他們最真實反應同行為，窺探當中的性格缺憾。今集 Nicole 不止要發揮「演技」，更會出賣私密短片。節目開始三位嘉賓會聽一段錄音對話作熱身，黃子桐及張傳義博士暗中觀察。到進入戲肉部份，Nicole 播放一條約 30 秒私密短片，由她起床、化妝到食早餐。期間由於 Nicole 演得太過傳神，令Karen 露出嫌棄表情，更笑言︰「Nicole 睇返羞恥度係 100 分。」而 Kyle 則表現出有點不耐煩。
事後張傳義博士為三位嘉賓評分，5 星為滿分，越多星代表「批判型人格」越浮現。Amber 獲 1 星、Kyle 獲 4 星，Karen 獲 4.5 星。節目中張傳義博士對各人有詳細分析。Karen 接受訪問時被問到，會否擔心節目中言詞會令 Nicole 不高興時，她直言︰「完全唔擔心，因為大家都好 friend 咩都講得，佢又好玩得。」她自言為人很直接，不時會講錯說話，目前正改善表達的方式。另一邊 Nicole 亦表示無因為 Karen 的批評不高興︰「我反而好開心，因為代表我做得成功。」她笑言素顏、床照都不算犧牲，因為從沒有偶像包袱。
此外，臨床心理學家張傳義在節目中提供「批判型人格」自我檢測方法，他說︰「觀察其他人對你嘅觀感、反應嘅熱烈程度，同其他人係咪一樣，睇下之間嘅差距，可以判斷到係咪自己有啲時候，講咗啲嘢令人唔自在。」他補充透過比較自己同別人講說話的方式；別人的反應是否一致，都可以作判斷。而「批判型人格」去到最差時，會導致身邊「無朋友」。他又會解釋何為「職場批判型人格」，會有甚麼負面效果，想知更多密切留意節目。