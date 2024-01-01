《窺心事》｜胡美貽床照素顏流出，胡敏芝怒批「羞恥度100分」，張傳義揭「批判型人格」避免無朋友

以絕對科學的測驗，解讀人心的全新節目《窺心事》，逢周一至周五晚 8 點半於 J2（82 台）播映。15 集節目的主持陣容強勁，除一班 J2ers 外，還有兩位前港姐主持，包括︰黃子桐於香港大學中文及犯罪學系畢業、邵珮詩在加拿大西門菲莎大學修讀心理系助陣，客席主持還有註冊臨床心理學家張傳義博士。