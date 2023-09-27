約埋班Friend去旅行｜張振朗自爆只帶2條底褲出遊呼籲不要拍反黑路人甲第二季
旅遊節目《及時雨信貸呈獻：約埋班 Friend 去旅行》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。今晚（27 日）播出的第六集是「反黑團友」篇，張振朗、賴慰玲和朱敏瀚齊齊玩轉澳洲悉尼。
首站行程，三人去到著名景點三姊姊石打卡，之後他們有機會駕駛法拉利超跑體驗「速度與激情」，三人玩「河孖」決定誰有機會坐車，其間 90 後的朱仔竟舉手問甚麼是「河孖」，令賴慰玲愕然兼眼凸！最終振朗有幸駕駛法拉利，朱仔為座上客，賴慰玲則勁冇癮與工作人員坐旅遊巴。之後風水輪流轉輪到賴慰玲駕駛保時捷開篷跑車，振朗屈在狹窄的後座，朱仔則凍到打噴嚏，場面搞笑。
因合作劇集《反黑路人甲》結緣的三人無所不談，就連帶了幾多條底褲出 Trip 都攞出嚟講！事緣三人在高級酒店 High Tea，振朗突然發表「底褲偉論」說：「其實呢個 Trip 我淨係帶咗兩條底褲。」聽到反晒白眼的賴慰玲說：「其實我見到你帶咗兩個篋，嗰啲嘢（底褲）有咁重咩？」振朗笑笑口解釋：「唔係重呀，因為我對佢哋珍而重之，想安放得佢哋舒服啲，所以一條一個篋。」他再笑謂：「我屋企都係得 4 條，我已經拎咗一半過嚟！」三人最終爆笑收場。
晚上三人入住森林中的木屋酒店，房價約 1,300 澳元（約 6,500 港元）一晚，三人參觀酒店房時睇到嘩嘩聲，朱仔見到超大廁所後笑言：「個廁所大過我間房！」之後三人到戶外飲酒，一邊睇星星一邊談天，朱仔坦言《反黑路人甲》「陸秋」一角改變了觀眾對他的睇法，他說：「嗰陣係好純粹、好 focus 喺角色上，嗰幾個月好投入，滿足感好大，感覺到自己係做得好，好耐未試過覺得自己係做得好。」朱仔還有感而發大嘆：「有時喺度諗，依家仲做唔做得番呢？」振朗聞言即開啟感性 Mode 眼濕濕說：「我都好肯定拍唔番，唔好拍第二集（季）喇，好嘅嘢好過咪算囉，但可以試吓拍其他嘅。」想知道更多《反黑路人甲》的拍攝點滴？密切留意今晚播出的《約埋班 Friend 去旅行》。