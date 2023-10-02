約埋班Friend去旅行｜朱敏瀚自爆與周嘉洛打茄輪張振朗遭虧騎馬暈馬浪
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旅遊節目《及時雨信貸呈獻：約埋班 Friend 去旅行》，本周一至三晚 10 點半翡翠台播出最後三集。本周繼續是「反黑團友」篇，張振朗、賴慰玲（Winki）和朱敏瀚齊齊玩轉澳洲悉尼。
今晚（2 日）播出的一集，三人率先乘坐離地 270 米的高空纜車體驗「堅離地」，穿上安全裝備的三人更走出纜車頂部欣賞美景。今集製作組一次過滿足了振朗和Winki 的願望，振朗的願望是拍攝三人專屬 MV，振朗化身導演指揮大家拍攝外，還會親身上陣剪片。Winki 的願望則是乘坐水上飛機，換上正裝的三人乘坐水上飛機出發去高級餐廳用餐，Chill 到爆！三人吃飯期間來個 Deep Talk，身為單身貴族的振朗、朱仔被問到結婚問題，朱仔大嘆做藝人難以結識新朋友，靚仔有型的他被問到會否對同性有興趣時，竟九唔搭八自爆：「我拍《痞子 2》時同咗周嘉洛打茄輪！」
Winki 激到張振朗發火？
明晚（3 日）播出一集，三人出發到農場親親羊駝，自爆怕動物的 Winki 因猜輸包剪揼要摸一隻愛吐口水的羊駝，Winki 被牠嚇到跌落地兼哭了出來。之後三人體驗坐馬車，振朗閒談間自爆買了不少保健品，Winki 即寸爆他勁虧：「暈機浪、暈船浪、又暈車浪，騎馬就暈馬浪！」節目尾聲，三人攤在草地上睇日落分享經歷過的最浪漫時刻，感性的 Winki 說：「我聽過最浪漫嘅說話，就係臨結婚前，個女仔同男仔講：『你仲係我男朋友。』男仔就講：『你係我一世嘅情人。』之後我就嫁咗畀佢喇！」振朗則自爆試過一次過送兩紮花給女朋友，先送一紮女友不喜歡的花，再一紮女友喜愛的花，製造心理落差氹女友高興，惟不理解用意的Winki 瘋狂劖亂歌柄，激到振朗發火，場面搞笑。
圖片來源：（圖片來源：TVB）