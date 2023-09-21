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約埋班Friend去旅行｜朱敏瀚爆肌周嘉洛遴迍失銀包陳瀅酒後疼事露餡

tvb娛樂
東方新地

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旅遊節目《及時雨信貸呈獻：約埋班 Friend 去旅行》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。今晚（20 日）播出一集繼續是「痞子兄弟姊妹」篇，周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚齊齊玩轉泰國清邁。

首站四人去到素帖寺參觀。
首站四人去到素帖寺參觀。（圖片來源：TVB）

今集行程相當豐富，他們首站去到有雙龍寺之稱的素帖寺參觀，之後齊齊回到Resort 玩水，嘉洛和朱仔齊齊晒肌玩人造衝浪機，惟兩位陽光男孩型不過 10 秒，紛紛被人造浪衝跌，反而女將陳瀅大晒超強平衡力，表現出色！嘉洛仔衝浪期間發生小插曲，他竟不慎弄掉友情手繩，更搞到 JW 大發脾氣，最終點收科？同完陽光玩遊戲，四人去到池邊享受泰式 BBQ 談談心，席間陳瀅大爆 JW 的鼻鼾相當驚人，她說：「我用咗 200 幾蚊買咗個鼻鼾 App，可以錄低鼻鼾聲，今朝起身睇見錄低咗 5、6 個鐘，我懷疑你打鼻鼾嘅次數多到整 Hang 咗個 App，Hang 到冇晒啲嘢！」JW 亦不甘示弱反爆陳瀅醉酒實錄，她說：「佢無啦啦打電話嚟喺度喊話：『You Don’t Love Me Anymore！』我好無奈啦，跟住買咗紮好貴嘅花送去佢屋企，just remind her I love her。」場面搞笑。

陳瀅同JW喺Resort同陽光玩遊戲。
陳瀅同JW喺Resort同陽光玩遊戲。（圖片來源：TVB）

晚上四人去到夜市買宵夜，大頭蝦嘉洛突然發現唔見咗銀包，心情即時跌落谷底，但其實製作組早已幫他拾回銀包，陳瀅、JW 為「報復」嘉洛欺騙他們未能同來泰國，專登收埋銀包讓嘉洛心情囉囉攣，陳瀅笑言：「呢個係佢嘅報應，等佢擔心多陣！」回到酒店後，四人玩小遊戲互相形容對方性格，連環弄丟手繩和銀包的嘉洛被指是最遴迍和最幸運的一位，隨後 JW 便拿出銀包歸還給嘉洛，原本心情低落的嘉洛即時笑逐顏開，滿血復活！之後四人再玩一個小遊戲，輸掉遊戲的 JW 接受大懲罰要吃光所有芒果，她即叫苦連天說：「呢個遊戲對我嚟講好辛苦，因為我已經便秘咗幾日！」陳瀅即爆料說：「喺鏡頭後面，佢喺度喊住話：『我屙唔到屎呀！』」之後 JW 忍不住對天大嗌：「Let me shit tonight！」場面爆笑！

嘉洛唔見咗銀包，全程都冇心機。
嘉洛唔見咗銀包，全程都冇心機。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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