約埋班Friend去旅行｜JW突破心理關口陳瀅爆喊反黑朱敏瀚張振朗驚人揭祕

旅遊節目《及時雨信貸呈獻：約埋班 Friend 去旅行》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。今（25 日）、明（26 日）晚兩集是「痞子兄弟姊妹」篇的完結篇。周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）和朱敏瀚體驗「速度與激情」之旅，分別會挑戰 Flying Paramotor 和高空滑索，這些活動對於畏高和細膽的 JW 來