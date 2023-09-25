約埋班Friend去旅行｜JW突破心理關口陳瀅爆喊反黑朱敏瀚張振朗驚人揭祕
旅遊節目《及時雨信貸呈獻：約埋班 Friend 去旅行》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。今（25 日）、明（26 日）晚兩集是「痞子兄弟姊妹」篇的完結篇。周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）和朱敏瀚體驗「速度與激情」之旅，分別會挑戰 Flying Paramotor 和高空滑索，這些活動對於畏高和細膽的 JW 來
說絕對攞命，為了與大家共同創造美好的回憶，硬着頭皮頂硬上的 JW 雖然在過程中流下不少淚水，但她未有選擇臨陣退縮，非常叻女！四人還會齊齊穿上泰北服裝，一邊享受皇族餐一邊欣賞歌舞表演，之後還齊齊跳泰國傳統舞蹈。
來到旅程的尾聲，四人開啟感性 Mode，在一起看日出的時候，朱仔有感而發說：「覺得呢個節目係我哋最後一次合作。」JW 亦有同樣的感覺，最後大家忍不住哭了出來，畫面感人。行程最後一站，四人摸摸酒杯底訴心聲，當中講到人生的低潮期時，陳瀅指是去年《美麗戰場》播出的時候，她坦言：「未試過畀咁多人去講我嘅唔好。」陳瀅說到傷心處忍不住淚崩。感性的 JW 亦來個「眼淚放題」，她哭着說：「我入呢間公司之後，好多人都會問我點解，因為我想演戲呀，好想 Fulfil 以前細個同爺爺、嫲嫲一齊睇電視嘅感覺。」想知道他們更多心裏話？密切留意本周的《約埋班 Friend 去旅行》。
明晚一集的下半節將展開「反黑團友」篇，張振朗、賴慰玲和朱敏瀚齊齊玩轉澳洲悉尼。製作組於「反黑團友」篇又玩計中計，張振朗和賴慰玲被瞞騙以為只有他們兩人出發澳洲，更獲朱仔驚喜送機，但其實朱仔亦有份同行，更於張振朗和賴慰玲在 Lounge 食好西時再度現身，驚喜滿滿！首站行程，三人去到新南威爾士中央海岸體驗原住民文化，之後齊齊換上釣魚褲站在海中大歎海鮮餐，振朗開蠔殼的動作相當專業，他自爆：「我以前曾經喺酒店做開蠔！」令人意想不到。