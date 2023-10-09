約埋班Friend遊香港｜陳濬霆升格街霸麥長青誤花光首份糧江美儀最憎誰滕麗名努力造人

一連三集的旅遊節目《雪花勇闖天涯啤酒呈獻：約埋班Friend 遊香港》，本周一至三晚上 10 時半翡翠台播映，節目由江美儀、滕麗名、麥長青和陳浚霆擔任主持。近年主力在內地發展的麥長青（麥包）難得回港，相約《街市遊樂團》昔日好拍檔江美儀、滕麗名和「街僮」陳浚霆歸隊，為觀眾介紹香港的好去處。