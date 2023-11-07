羅密歐與祝英臺｜羅家兄弟自相殘殺江美儀與鄺潔楹母女關係震驚網友
由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的台慶劇《位元堂養陰丸呈獻：羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），逢周一至五晚 8 點半翡翠台播映。
網絡掀「細媽暴走驚魂」
下周踏入結局周的《羅祝》，昨晚（6 日）一集現驚人高潮，杜拉（江美儀飾）除自揭是 Molly（鄺潔楹 Judy 飾）親生母親，更爆出羅素（潘志文飾）當年為了強搶她做妻子、殺死其丈夫及導致其流產的驚人往事！自上周哥德（楊證樺飾）不聽指令殺死羅家三公子密峰（邵展鵬飾），杜拉即乘勢向羅家展開進一步報復，不惜利用親生女兒 Molly 令密田（徐文浩飾）及密林（吳子冲飾）兄弟決裂，二人打鬥期間密田更意外碌落樓梯慘變植物人…Molly 得悉事件是因杜拉假冒自己身份而起後，前往質問杜拉，最終卻遭杜拉以親生母親身份及死去的家人逼令 Molly 支持她向無辜的羅家公子們作出報復…對於 Molly 與「細媽」杜拉原來是親生母女，網民大表驚訝，有人因為劇情太精彩而認真問：「今個禮拜結局篇咩？」亦因為「細媽」太狠毒，網上掀起「細媽驚魂」，笑言 Molly 不應輕易相信自己是對方親生女之餘，還覺得「細媽」不用扮好人後將會更加暴走。層次式奸樣勁心寒
江美儀昨晚以超凡演技帶動整集氣氛，無論是假冒 Molly 身份 send message、向Molly 坦白一切後再予以威脅，以及與羅素「你死我活」的搏鬥戲碼，美儀均精準拿捏狠毒、慈愛、奸險、心涼及歇斯底里等多重情緒，層次式奸樣讓人看得心寒。（睇吓有冇網民留言）另昨晚 Judy 的表現亦相當吸睛，喊戲更獲讚「夠晒楚楚可憐」，之前 Judy 曾透露有向好友林凱恩請教喊戲秘訣，不過該場喊戲 Judy則完全是靠自己：「我要多謝自己，演今場之前兩日，我都係演情緒低落戲，但我覺得自己做得唔夠好，有啲唔開心仲喊咗。跟住我就同自己講，成日問人哋有咩方法演，但其實到最後都係要靠自己，我真係要諗一個方法去解決。因為我自己睇戲都易喊，所以我嗰日一開工就先將自己擺落情緒低落嘅位，然後匿埋上網摷啲唔係咁開心嘅片段睇，之後再去投入番場戲就易 Handle 啲。」談到在劇中與美儀有不少對手戲，Judy 感謝對方不但給予不少貼士，還很照顧她：「有一場NG 咗五、六次都做唔好，美儀姐就叫大家畀我抖抖先，佢驚我再做落去會緊張。」
另一焦點劇情，是萬事通／梁山伯（陳豪飾）與老闆娘英華（蔣祖曼飾）的感情線，為幫助萬事通解決右手重創問題，英華想出「拍烏蠅訓練大法」之餘，還以「莫札特古典樂曲」刺激萬事通右腦、提昇其左手活動能力。最終萬事通成為「左手系神槍手」，除了槍法如神，花式轉槍亦同樣零難度。昨晚一幕陳豪一口氣連轉七下手槍相當驚艷，陳豪之前接受娛樂新聞台訪問時，曾笑指由於事前不知道監製阿 Joe 最終「開邊瓣」，為免臨場被考起，事前集訓時已刻意練齊左右手的槍法及轉槍技術，陳豪笑言：「真係唔知佢到時會用到我邊隻手，所以左、右都練好嘅話，正式拍攝時就會順利好多。」甚有先見之明的同時亦很專業。