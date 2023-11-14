羅密歐與祝英臺｜蔣祖曼飛腳開雙槍兩大暖男壯烈犧牲Dave感人當兵心聲
由陳維冠（Joe）監製、鄭成武編審的台慶劇《位元堂養陰丸呈獻：羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》），本周一至五晚 8 點半翡翠台播映結局周。
英華（蔣祖曼 Joman 飾）於上周痛失愛兒皓仔（何珀廉飾）後性情大變，繼射殺羅密林（吳子冲飾）不果及搶去堂姐英台（陳茵媺飾）祝家話事人地位後，昨晚（13 日）還漠視父親祝仁義（鄭子誠飾）惡行、一心逼迫仁義協助引出羅密歐（周嘉洛飾）及密林完成復仇大計，就算犧牲茱麗葉（游嘉欣飾）將其強行嫁給「零愛情」基礎的 Dave（黎學勤飾）也在所不計…更驚人的是，殺死皓仔的真兇竟然是仁義！
今晚（14 日）暴走的英華將變本加厲，就算手下木村（張韡騰飾）苦勸事件另有蹺蹊，英華仍堅決鎖定羅家為復仇對象，揚言情願以死謝罪也要「有殺錯冇放過」。為阻止英華暴走，英台與山伯（陳豪飾）及羅密歐聯手展開激烈決鬥，英台因而單對單對密歐進行開槍特訓；決鬥期間，仇恨滿血的 Joman 一邊雙手持槍瘋狂開火、一邊腳踢車門更是型到核爆！Joman 飾演的英華自出場後一直備受好評，被指演技在線，因而獲封《羅祝》MVP！網民：「老闆娘演技好，開槍又型」、「蔣祖曼唔係好靚，但個樣就好有味道」、「曼 B 靚爆鏡」、「老闆娘雖然被仇恨沖昏頭腦，但演技好好，做到我見猶憐的感覺」； 亦有網民懷疑英華是無間道，實質是與英台背後合作、裝作接近仁義搜集其惡行。
拍完車面翻滾戲盤骨大髀瘀晒
談到今晚的精彩對決，Joman 透露足足拍了兩天，自小已迷上香港動作電影的Joman，並笑言今晚才是自己真正的動作場口：「拍動作戲真係好難，既要有體能、亦要同時控制動作、演戲及節奏，仲要同對手配合；所以如果經驗唔夠，控制得到個動作嚟、又控制唔到個樣，搞掂晒又有機會落錯位。嗰場戲有個鏡頭係我喺車面上翻完身再落嚟，望落雖然好短，但如果落錯位好易『銀』到盤骨，嗰日拍完我返到屋企、先發現自己盤骨大髀瘀晒，但演員嘅通病就係咁，一 Action就咩都唔記得晒。」 談到不少網民關心英華生死，問到會否真如網民所料最終與仁義「同歸於盡」，Joman 大賣關子謂：「只能夠講嚟緊兩、三集仲有好多反轉位，英華將會承受一個更大嘅衝擊。」
昨晚（13 日）另一亮點，是飾演 Dave 的黎學勤，自出場一直遭受茱麗葉冷待及『虐待』的他，昨晚不但未有趁茱麗葉被迷暈乘人之危，甘願讓愛成全麗葉的他，更情深意切地剖白「兵仔心聲」：「雖然我係鍾意你，但我都好尊重你。其實你鍾意嘅根本唔係我，從你嘅眼神我可以感受得到，但點解要對你咁好？有啲嘢真係解釋唔到，由我第一次見到你，我就對你有好感，無論你點對我，呢個感覺都冇變過。」其邊說邊忍不住甜笑及傻笑的樣子更盡顯真摯，難怪獲不少網民同情，直指 Dave 是劇中一等一暖男。昨晚另一犧牲暖男，還有英台保鏢勇哥（陳健榮飾）；自劇集開播已與英台出雙入對的勇哥，忠心耿耿、從不說多餘的話及做多餘的事，一切均以英台為重。昨晚勇哥為了救英台，奮不顧身撲向哥德（楊證樺飾）並死於其槍下，令網民大為感動，封勇哥為真正烈士。