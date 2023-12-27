聲生不息家年華｜古巨基獻唱當年情挑戰山東話，黐脷筋考驗笑翻全場！
話題性大型音樂節目《聲生不息》來到第三季的《聲生不息 家年華》，今季將移師 J2（82 台）逢周日晚 7 點半 J2（82 台）播映，一連 12 集節目由陸浩明、倪嘉雯（Carmen）擔任主持。首兩季《聲生不息・港樂季》及《聲生不息・寶島季》，以大家耳熟能詳的經典華語時代金曲，勾起觀眾共鳴，引發極大迴響，成為熱門搜尋。《聲生不息 家年華》作為華夏音樂三部曲的壓軸篇，歌手陣容鼎盛。12 位常駐歌手︰孫楠、韓紅、黃綺珊、古巨基、陳楚生、王心凌、譚維維、胡彥斌、郁可唯、汪蘇瀧、周深、宋亞軒，張淇及毛阿敏以特邀歌手亮相。透過多輪獻唱不同年代金曲，爭奪由現場觀眾票選出來的「時代戰隊」殊榮。
《聲生不息 家年華》明晚（24 日）一集，由何炅擔任現場主持，他宣布今集為首演的下半場，所有歌手將全部登場為觀眾獻唱，引得台下歡呼。節目由胡彥斌、毛阿敏合唱《相思》打開序幕。接住今集的歌單有譚維維、郁可唯《我記得》、孫楠、韓紅《美麗的神話》、王心凌《第一次愛的人》、汪蘇瀧《愛丫愛丫》，二人合唱《老人與海》、宋亞軒、張淇《驕傲的少年》、古巨基、陳楚生《當年情》、黃綺珊、周深《歲月》，最後大合唱《大中國》。
一班歌手在台上跟主持閒聊時，韓紅表示很久沒有參加節目，所以顯得有點不自在。她透露從 18 歲起身旁的毛阿敏，就是自己的偶像，所以很榮幸跟她同台表演，不過轉頭韓紅又爆偶像喜歡送人東西的小秘密，她鬼馬的說︰「我說毛姐的一個故事，她的衣服掛在後台時，假如有人說『你的衣服好漂亮』，她就會叫人表演完之後拿走，非常大方。」今集古巨基（基仔）繼上集穿上 Mark 哥褸唱出《上海灘》後，今集向哥哥張國榮致敬，再以廣東話獻唱《英雄本色》主題曲《當年情》。同台合唱的還有歌手陳楚生，歌詞譜出一段兄弟情義，令台下觀眾聽出耳油，揮動打氣燈支持。唱歌自然難不到基仔，不過接下來主持分別要求陳楚生以廣東話、基仔以山東話介紹下一位出場歌手。基仔聽到要求時先時目瞪口呆，慌忙向身邊祖籍山東的宋亞軒求救。初學山東話的基仔起先像在講「外星話」，自己都忍不住笑，令台下觀眾及幕後的其他歌手更是大笑。山東話的捲舌音及喉音搞到基仔唸起來，有點像黐脷筋，甩甩漏漏才勉強完成，何炅最後忍不住補上一句︰「我已經完全忘了古巨基原來的聲音，開闢了一個新頻道。」節目結尾眾多歌手登台合唱《大中國》，跟台下觀眾打成一片。