職工頭圍用膳東京篇｜韓國總統尹錫悅驚豔百年老店蛋包飯Lesley讚賞米芝蓮一星大廚炮製比目魚魚生
廣告
旅遊及飲食節目《職工頭圍用膳 東京篇》由姜麗文（Lesley）及 J2er林沚羿（Venus）主持，本周一至周五晚 8 時 30 分於 J2（82 台）播出最後五集。最後一周，兩位主持繼續走訪東京不同特色大小餐廳，跟員工齊齊品嚐員工餐。
米芝蓮一星法國餐廳員工餐有擺盤
本周 Venus 同 Lesley 先後走訪了米芝蓮一星法國餐廳、超過 125 年歷史、靠賣蛋包飯起家的食店、香港料理店、人龍便當屋及港式茶餐廳等；介紹的員工餐包括竹筍飯、雞肉天婦羅、豆腐炸魚炆火腩、中式靚湯，甚至連咖喱魚蛋都有。眾多員工食堂中，以今晚（4 日）播出的「蛋包飯」食店最「巴閉」，主持 Lesley 指就連現任韓國總統尹錫悅亦是其 fans，Lesley 說︰「今年 3 月日本首相岸田文雄趁尹錫悅嚟東京訪問，專登同佢嚟呢度食蛋包飯。」第四代店主木田浩一郎透露，食店熱賣的蛋包飯原來是店內其中一款員工餐，更是廚師以練習時煮的奄列炒成，經加以改良後才成為招牌菜式。
明晚（5 日）一集，Venus 介紹的香港料理店則滲透出濃濃的人情味。為了配合餐廳主打的「香港味道」，該店特色是所有廚師均來自香港，包括點心師傅及燒味師傅。雖然員工餐採用的是「剩餘物資」，但每日必然有齊兩餸一湯，當日負責員工餐的麥師傅透露，最重要是讓身處異鄉的打工仔嚐到家的味道︰「香港人（食飯）一定要有湯水，同埋要有餸汁送飯。」貼心兼暖心安排令 Venus 大呼感動。另昨晚（3 日）Lesley 造訪的米芝蓮一星法國餐廳亦相當吸引，員工餐是雞肉天婦羅，負責的廚師由前菜到主菜都有擺盤，絕不馬虎。餐廳大廚更為 Lesley 專登炮製比目魚魚生，令 Lesley 再度連環發放「美味」表情包。
圖片來源：（圖片來源：TVB）