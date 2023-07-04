職工頭圍用膳東京篇｜韓國總統尹錫悅驚豔百年老店蛋包飯Lesley讚賞米芝蓮一星大廚炮製比目魚魚生

旅遊及飲食節目《職工頭圍用膳 東京篇》由姜麗文（Lesley）及 J2er林沚羿（Venus）主持，本周一至周五晚 8 時 30 分於 J2（82 台）播出最後五集。最後一周，兩位主持繼續走訪東京不同特色大小餐廳，跟員工齊齊品嚐員工餐。