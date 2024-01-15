肥媽李鼎打大佬

肥媽李鼎打大佬｜捉姦在床婚姻失敗，肥媽衝動求嫁：我根本都唔識佢！遊遊化身鐵嘴雞死唔認衰，寸爆肥媽？！

tvb娛樂
東方新地

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由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的全新飲食節目《尚品花膠專門店呈獻：肥媽李鼎打大佬》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。

肥媽李鼎打大佬 今晚一集主題係「婚姻的抉擇」。
今晚一集主題係「婚姻的抉擇」。（圖片來源：TVB

肥媽失婚過後有艇搭 獲七國男士同時追求

今晚（15 日）播出一集主題是「婚姻的抉擇」，有過去的人肥媽坦言對第一段婚姻感到後悔，她說：「第一段婚姻，我根本都唔識佢（前夫），當時我同我未婚夫鬧交，佢話要攞番隻戒子，我就同佢講（話我）兩個禮拜內結婚，之後我喺工作地方求其搵件就嫁畀佢！」游游聞言嚇到 O 嘴，之後肥媽被問到怎樣發現前夫出軌，肥媽坦言是捉姦在床：「我落咗機衝返屋企，見到兩條友瞓咗喺我張床度。」肥媽又笑言與前夫離婚後行情很好，足足有 7 個不同國籍男士同時對她展開追求，肥媽說：「當時我請咗個同事幫我分配幾時見邊個！」游游聞言即封肥媽「時間管理大師」。鼎爺則分享了一個馬來西亞敗家仔的浪子回頭趣事，該名敗家仔被老婆以槍恐嚇後變得修心養性！對於游游指不少人說老公年紀較大會比較錫老婆，肥媽並不太認同：「好難講。」游游另外還會在節目公開鍾情「年上男」還是「年下男」！

肥媽李鼎打大佬 今晚一集主題係「婚姻的抉擇」。
今晚一集主題係「婚姻的抉擇」。（圖片來源：TVB

鼎爺晒功架飛身踢摺櫈

明晚（16 日）播出一集主題是「宵夜風雲」，鼎爺甫出場即大晒功架，飛身踢摺櫈，身手了得！講到宵夜不得不提劈酒，游游對此竟自認千杯不醉：「飲酒醉唔醉，好睇一個人意志，如果想醉飲半杯都會醉，如果唔想醉，飲十杯都唔會醉！」聽落好似好巴閉，實則只是聲大大，原來游游並沒有去過夜蒲，只是在公司的慶功宴飲過酒，身為酒后的肥媽聞言即噓爆：「講完等於冇講，仲以為你去開邊間夜場！」化身鐵嘴雞的游游即死唔認衰：「我飲啲酒都好濃㗎！」肥媽反擊：「你個妝就濃。」游游竟然唔識死繼續駁嘴：「唔夠你濃呀！」相當爆笑。見慣世面的肥媽和鼎爺在節目中還分享食宵夜趣事，肥媽自爆曾拎摺櫈打人，真相更令人哭笑不得；至於鼎爺則曾遇上奇怪姊妹花，後來更被捉去見大佬講數，到底發生了什麼事？敬請留意本周播出的《肥媽李鼎打大佬》。

肥媽李鼎打大佬
（圖片來源：TVB
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