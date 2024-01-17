肥媽李鼎打大佬

肥媽李鼎打大佬｜真人真事爭產風波 老字號麵檔分家全因一女人？遊嘉欣唔想生小朋友遭鼎爺斥自私！

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由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的全新飲食節目《尚品花膠專門店呈獻：肥媽李鼎打大佬》，逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。

肥媽李鼎打大佬 鼎爺爆自己徒弟兩日輸晒三棟丁屋。
鼎爺爆自己徒弟兩日輸晒三棟丁屋。（圖片來源：TVB

今晚（17 日）播出的第 9 集主題是「家家有產爭」，人生閱歷豐富的肥媽、鼎爺輪流分享見過的爭產風波，花生指數十足。肥媽大爆老字號麵檔分家風波，火頭更因一個女人而起，肥媽大嘆：「妒忌兩個字，係害死人。」之後講到「太公分豬肉」重男輕女，鼎爺大爆真人真事：「有個敗家仔，係我徒弟嚟嘅，佢連埋細佬同埋老竇有三棟丁屋，但佢兩晚輸晒。」肥媽聽罷即說小兒科，直指自己阿公才是超級敗家仔，她說：「佢以前喺廣州行都唔使行，要人抬，佢話一晚就輸十幾隻花艇，成條街嘅舖頭輸晒！」認真誇張。

肥媽李鼎打大佬 肥媽大爆老字號麵店分身家嘅事，火頭更因一個女人而起，花生指數好高。
肥媽大爆老字號麵店分身家嘅事，火頭更因一個女人而起，花生指數好高。（圖片來源：TVB

講到「孻仔拉心肝，孻女拉五臟」，身為孻女的游游表示認同：「屋企人永遠留隻雞髀我食。」育有 6 名子女的肥媽出名愛錫子女，她更坦言會幫子女畀首期：「我好簡單，你喺邊度買我就畀邊度嘅錢，你英國買我就畀英鎊，我細仔就好慳，佢喺馬來西亞買。」游游問肥媽有否想過將來有回報？肥媽沒好氣謂：「我放貴利㗎咩？做父母一定要幫自己嘅子女。」最後提到生兒育女問題，肥媽問游游將來婚後想生幾多個小朋友時，游游講到明唔想生小朋友，而她的解釋不但令肥媽大感愕然，更讓鼎爺直指：「你咁樣好自私！」想知游游究竟講咗啲咩？密切留意今晚播出的《肥媽李鼎打大佬》。

肥媽李鼎打大佬 身為孻女嘅游游萬千寵愛在一身。
身為孻女嘅游游萬千寵愛在一身。（圖片來源：TVB
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