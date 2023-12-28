《肥媽李鼎打大佬》｜肥媽鼎爺再度強強出擊，遊遊化身「墊」鬥格引發熱議！

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的飲食節目《肥媽李鼎》，今年 4 月播出後贏盡好評，最新一輯《尚品花膠專門店呈獻：肥媽李鼎打大佬》載譽歸來，將於 1 月 1 日起、逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。《肥媽李鼎打大佬》延續「肥媽李鼎」特色，兩位廚房強者肥媽、鼎爺再度聯手「出山」，一邊煮餸一邊交流人生大 Project 齊齊「打大佬」，至於「00後問題少女」游游則繼續打爛沙盤問到篤，最強鐵三角重現大放笑彈！