肥媽李鼎打大佬

《肥媽李鼎打大佬》｜肥媽自爆曾瞓棺材衰足三年，遊嘉欣教你應對拜年親戚的兩句話

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由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的全新飲食節目《尚品花膠專門店呈獻：肥媽李鼎打大佬》，今晚（23 日）10 點半翡翠台播映最後一集。

肥媽李鼎打大佬 最後一集主題係「新春傳統禁忌揭秘」。
最後一集主題係「新春傳統禁忌揭秘」。（圖片來源：TVB

肥媽自揭遭移民局職員質疑：你好紅咩？

最後一集的主題是「新春傳統禁忌揭秘」，肥媽和鼎爺配合主題炮製四道賀年菜。農曆新年有不少傳統習俗，講到年廿八洗邋遢時，鼎爺特別講究：「碌柚葉、黃皮葉加埋豆腐煲水，因為豆腐有啲纖維，就算毛孔入面啲污糟嘢都會搓埋出嚟。」肥媽則分享一件不能不信邪的親身經歷：「有一年拍林正英嘅《一眉道人》，我拍完之後蒸糕，嗰年我真係唔發（意指啲糕發唔起），同埋我係瞓棺材底，結果真係衰足三年。」肥媽又向娛圈新鮮人游游教路：「你第日如果拍呢啲片，第一要攞利是，第二係拜一拜先，真係唔係講笑！」之後肥媽再分享新年出埠到美國登台趣事，她說：「有一次去到美國移民局，佢話你好紅咩？點解請咗成廿年都係請你，仲叫我即場唱隻歌嚟聽吓。」肥媽又謂當時唱了一首歌嚇到該職員大嗌 shut up，向來搞笑的肥媽還即場案件重演，究竟肥媽當時唱了甚麼歌呢？

肥媽李鼎打大佬 鼎爺年廿八洗邋遢都特別講究，用埋豆腐你又聽過未？
鼎爺年廿八洗邋遢都特別講究，用埋豆腐你又聽過未？（圖片來源：TVB

游游笑言加入娛圈後很怕去親戚家拜年，她說：「因為大家對娛樂圈比較好奇，例如會問某某明星個人係點，問好多八卦問題。」游游笑言在網上學識以兩句話應對，分別是「關你咩事」和「關我咩事」，之後游游更化身小天使演繹這兩句說話，可愛指數爆標！來到最後一集，「問題少女」游游繼續講多錯多，激到鼎爺生蝦咁跳，鼎爺說：「梁醒波講過，呢啲叫搭棚竹，包頂包駁。」在旁食花生的肥媽聞言笑到標眼水，場面搞笑。

肥媽李鼎打大佬 鼎爺都忍唔住話佢係搭棚竹，即係包頂包駁！
鼎爺都忍唔住話佢係搭棚竹，即係包頂包駁！（圖片來源：TVB
肥媽李鼎打大佬
（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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