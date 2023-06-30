自然系女子日本旅行｜三大女神級嘉賓與啦啦隊女神林襄玩轉鹿兒島泥漿溫泉公開最新美圖引網友熱議
廣告
向來致力為觀眾發掘各地潛力女神、不惜衝出香港的 J2（82 台），今年年初推出的旅遊節目《自然系女子旅行》大受歡迎兼贏盡話題，J2 乘勝追擊開拍新一輯《自然系女子日本旅行》。節目除了有林映暉（暉哥）冧莊擔任主持外，以及早前公布邀請了「樂天女孩」張雅涵和林莎擔任嘉賓外，原來有份拍攝上一輯《自然系》的「啦啦隊女神」林襄將再度降臨！
日前出發到日本為節目進行拍攝的林襄，今晚 8 點將會孖住暉哥在 J2 社交平台進行直播，置身日本當地和粉絲第一時間分享拍攝花絮及趣事。林襄這次將和暉哥玩轉鹿兒島，據知兩位靚女將會體驗浸泥漿溫泉、砂浴和出海玩 SUP（直立板）。林襄受訪時透露很開心上輯《自然系》大受歡迎，加上節目本身行程夠豐富，故笑言自己是九秒九落實答應接拍新一輯，她說：「拍攝《自然系》可以吃吃喝喝、玩玩樂樂，所以我很開心，當知道可以去日本就更開心！」
自言很喜歡日本的林襄，透露最期待行程是浸泥漿溫泉和參觀櫻島火山，她笑言：「我沒有去過，看看有沒有機會看到火山爆發！」擁有 32E 勁爆身材的林襄，上輯孖暉哥浸溫泉贏盡眼球，這次林襄為節目準備了五套新泳衣，並笑言：「大家可以期待一下喔！」一向愛錫粉絲的林襄，透過製作組率先公開其中一套泳衣造型，照片所見，正在浸溫泉的林襄樣子甜美又愉快，望落夠晒治愈！而再度與女神林襄合作的暉哥，受訪時坦言心情比之前輕鬆，講到今次最期待行程，她說：「因為我係讀藝術嘅，所以我最期待係去一個位於森林嘅美術館，同藝術品互動。」
圖片來源：（圖片來源：TVB）