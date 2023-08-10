自然系女子日本旅行｜暉哥與林莎體驗特色溫泉 畫面勁吸睛震撼眼球
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主打「自然美景」及「身心靈治癒之旅」的 J2 旅遊節目《自然系女子日本旅行》，逢周一至五晚十點半 J2（82 台）播出。《自然系女子旅行》這次瞄準港人熱愛旅遊地點之一的日本，發掘當地別具特色的洗滌心靈體驗。今輯《自然系》繼續有林映暉（暉哥）做主持，嘉賓陣容則有「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和新加盟的「無害女神」林莎。最新一集就有暉哥同林莎的浸溫泉畫面，相當吸睛！
林莎邊玩水邊講愛情
昨晚（9 日）一集行程十分緊密，暉哥和林莎首先去到合掌村參觀特色建築，之後去了東茶屋街欣賞藝伎表演，近距離與藝伎玩遊戲。來到重頭戲浸溫泉，兩位靚女換上水着體驗和倉溫泉，一邊欣賞七尾灣美景一邊 Girls’ Talk，暉哥問到林莎擇偶條件？林莎冧滋滋說：「喜歡白白淨淨有點小調皮的那種感覺，外形就喜歡長得比較可愛，眼睛笑起來像孔劉那種會被電到。」林莎再自爆相信一見鍾情：「我看每個男生就知道誰是做朋友，誰是可以的！」浸完溫泉，兩人再體驗當地獨有的溫泉泥 Spa，將溫熱的珪藻土塗在身上，感覺零舍不同，暉哥笑言：「過咗半個鐘之後成身都係汗，有排毒嘅感覺，做完出嚟都瘦咗！」
暉哥孖林莎浸溫泉畫面勁吸睛
今晚（10 日）一集，暉哥和林莎轉戰加賀市，兩人首先體驗擁有 1,300 年歷史的山代溫泉，兩位靚女去到大眾浴場「古總湯」浸溫泉，該浴場的復古裝修相當有特色，價錢亦十分便宜，只需 500 日圓（約 28 港元）一位。加賀有傳說指只要和兔仔接觸就能開運，暉哥和林莎遂到「月兔之里」親親兔仔祈求好運，暉哥說：「我要大紅大紫！」林莎則說：「我想《自然系女子》第三季是香港旅行！」兩人還有幸參與了一年一度的百萬石祭，當日祭典現場人山人海，氣氛熱鬧。
圖片來源：（圖片來源：TVB）