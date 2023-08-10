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自然系女子日本旅行｜暉哥與林莎體驗特色溫泉 畫面勁吸睛震撼眼球

tvb娛樂
東方新地

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主打「自然美景」及「身心靈治癒之旅」的 J2 旅遊節目《自然系女子日本旅行》，逢周一至五晚十點半 J2（82 台）播出。《自然系女子旅行》這次瞄準港人熱愛旅遊地點之一的日本，發掘當地別具特色的洗滌心靈體驗。今輯《自然系》繼續有林映暉（暉哥）做主持，嘉賓陣容則有「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和新加盟的「無害女神」林莎。最新一集就有暉哥同林莎的浸溫泉畫面，相當吸睛！

林莎邊玩水邊講愛情

昨晚（9 日）一集行程十分緊密，暉哥和林莎首先去到合掌村參觀特色建築，之後去了東茶屋街欣賞藝伎表演，近距離與藝伎玩遊戲。來到重頭戲浸溫泉，兩位靚女換上水着體驗和倉溫泉，一邊欣賞七尾灣美景一邊 Girls’ Talk，暉哥問到林莎擇偶條件？林莎冧滋滋說：「喜歡白白淨淨有點小調皮的那種感覺，外形就喜歡長得比較可愛，眼睛笑起來像孔劉那種會被電到。」林莎再自爆相信一見鍾情：「我看每個男生就知道誰是做朋友，誰是可以的！」浸完溫泉，兩人再體驗當地獨有的溫泉泥 Spa，將溫熱的珪藻土塗在身上，感覺零舍不同，暉哥笑言：「過咗半個鐘之後成身都係汗，有排毒嘅感覺，做完出嚟都瘦咗！」

自然系女子日本旅行 孖暉哥
（圖片來源：TVB）
自然系女子日本旅行 孖暉哥 呢個角度出色
呢個角度出色（圖片來源：TVB）
自然系女子日本旅行 孖暉哥 落水先！
落水先！（圖片來源：TVB）
自然系女子日本旅行 孖暉哥 同女神戲水
同女神戲水（圖片來源：TVB）
自然系女子日本旅行 孖暉哥 兩位都好fit
兩位都好fit（圖片來源：TVB）
自然系女子日本旅行 孖暉哥 字幕擋住晒！
字幕擋住晒！（圖片來源：TVB）
自然系女子日本旅行 孖暉哥 咁就fit啦！
咁就fit啦！（圖片來源：TVB）

暉哥孖林莎浸溫泉畫面勁吸睛

今晚（10 日）一集，暉哥和林莎轉戰加賀市，兩人首先體驗擁有 1,300 年歷史的山代溫泉，兩位靚女去到大眾浴場「古總湯」浸溫泉，該浴場的復古裝修相當有特色，價錢亦十分便宜，只需 500 日圓（約 28 港元）一位。加賀有傳說指只要和兔仔接觸就能開運，暉哥和林莎遂到「月兔之里」親親兔仔祈求好運，暉哥說：「我要大紅大紫！」林莎則說：「我想《自然系女子》第三季是香港旅行！」兩人還有幸參與了一年一度的百萬石祭，當日祭典現場人山人海，氣氛熱鬧。

自然系女子日本旅行 孖暉哥 暉哥同林莎轉戰加賀市，首站去咗大眾浴場「古總湯」浸溫泉，價錢仲好平添。
暉哥同林莎轉戰加賀市，首站去咗大眾浴場「古總湯」浸溫泉，價錢仲好平添。（圖片來源：TVB）
自然系女子日本旅行 孖暉哥 日日浸溫泉，Chill到爆。
日日浸溫泉，Chill到爆。（圖片來源：TVB）
自然系女子日本旅行 孖暉哥 畫面好震撼
畫面好震撼（圖片來源：TVB）
自然系女子日本旅行 孖暉哥 林莎
林莎（圖片來源：TVB）
自然系女子日本旅行 孖暉哥 暉哥
暉哥（圖片來源：TVB）

圖片來源：（圖片來源：TVB）

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