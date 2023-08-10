自然系女子日本旅行｜暉哥與林莎體驗特色溫泉 畫面勁吸睛震撼眼球

主打「自然美景」及「身心靈治癒之旅」的 J2 旅遊節目《自然系女子日本旅行》，逢周一至五晚十點半 J2（82 台）播出。《自然系女子旅行》這次瞄準港人熱愛旅遊地點之一的日本，發掘當地別具特色的洗滌心靈體驗。今輯《自然系》繼續有林映暉（暉哥）做主持，嘉賓陣容則有「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和新加盟的「無害女神」林莎。最新一集就有暉哥同林莎的浸溫泉畫面，相當吸睛！