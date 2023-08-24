自然系女子日本旅行｜林襄終極出擊祕境溫泉尋寶美白祕訣大公開

主打「自然美景」及「身心靈治癒之旅」的 J2 旅遊節目《自然系女子日本旅行》，今、明兩晚十點半 J2（82 台）播出最後兩集，主持林映暉（暉哥）和「啦啦隊女神」林襄繼續玩轉鹿兒島，林襄更意外展現貪靚面！