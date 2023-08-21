^暉哥^封^林襄^為「^揸奶神手^」

自然系女子日本旅行｜雙林女神壓軸鬥射水槍暉哥封林襄為揸奶神手化身公主求戀愛籤

tvb娛樂
東方新地

廣告

主打「自然美景」及「身心靈治癒之旅」的 J2 旅遊節目《自然系女子日本旅行》，本周一至五晚十點半 J2（82 台）播出最後五集。《自然系女子旅行》這次瞄準港人熱愛旅遊地點之一的日本，發掘當地別具特色的洗滌心靈體驗。本周《自然系》繼續有近日憑節目人氣急升的林映暉（暉哥）做主持，嘉賓則是「啦啦隊女神」林襄，兩人將齊齊玩轉鹿兒島。

（圖片來源：TVB）

今晚（21 日）播出一集，首站林襄和暉哥去到仙巖園體驗武士生活，比拼射箭和學做玻璃飾品「薩摩切子」。之後「雙林」大歎日本傳說主題溫泉「分福茶釜」，置身兩個大鍋中浸溫泉的兩人一邊玩鴨仔一邊互射水槍，Chill 到冇朋友！浸完溫泉，「雙林」到訪一間牧場親親大自然，還體驗親手揸牛奶，有經驗的林襄一發入魂，令暉哥大為讚歎兼封她為「揸奶神手」！之後「雙林」學習製作牛奶雪糕，席間暉哥教林襄施展女僕魔法令雪糕變得更加好吃，非常可愛。

第一站去到仙巖園體驗武士生活，林襄射箭個樣有啲料到，實際又係點呢？
第一站去到仙巖園體驗武士生活，林襄射箭個樣有啲料到，實際又係點呢？（圖片來源：TVB）

暉哥徵友乏人問津？

明晚（22 日）一集主題是「鹿兒島公主之旅」，首站「雙林」穿上和服化身日本公主參觀霧島神宮，之後暉哥和林襄分別求戀愛籤和運勢籤，當中暉哥被批對象將會是年紀相差 10 歲的男士，林襄還即場為暉哥徵友，可惜乏人問津，場面搞笑。第二站她們去到霧島藝術之森體驗文青之旅，當中設有日本知名藝術家草間彌生的作品，兩位靚女即瘋狂打卡。最後一站，「雙林」入住溫泉旅館，大歎鹿兒島三大知名溫泉之一的霧島溫泉，「雙林」邊浸溫泉邊 Girls’ Talk，畫面唯美。兩人浸完溫泉後還大歎懷石料理。

兩位靚女着上和服化身日本公主，好靚女呢。
兩位靚女着上和服化身日本公主，好靚女呢。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：（圖片來源：TVB）

讀者留言

熱門文章

 