自然系女子日本旅行｜雙林女神壓軸鬥射水槍暉哥封林襄為揸奶神手化身公主求戀愛籤

主打「自然美景」及「身心靈治癒之旅」的 J2 旅遊節目《自然系女子日本旅行》，本周一至五晚十點半 J2（82 台）播出最後五集。《自然系女子旅行》這次瞄準港人熱愛旅遊地點之一的日本，發掘當地別具特色的洗滌心靈體驗。本周《自然系》繼續有近日憑節目人氣急升的林映暉（暉哥）做主持，嘉賓則是「啦啦隊女神」林襄，兩人將齊齊玩轉鹿兒島。