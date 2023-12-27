《荷蘭筍工》｜情色女星半裸寫真挑戰吳兆麟尷尬拉鍊，Karen爭奪女優上衣引爭議
曾主持《橙迷狂熱》及《荷蘭好玩》的荷蘭土生土長華人張震宇（CJ），早前登陸 J2（82 台），夥拍兩位 J2ers 胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan）拍攝綜藝節目《荷蘭 Pop Guide》，介紹荷蘭特色食玩買蒲點。今趟三人再度合作主持《荷蘭筍工》，一連 10 集帶觀眾睇下荷蘭打工有幾筍，節目逢周一至五晚十點半 J2（82 台）播映。
港人出名愛返工，打風落雨都無礙這份初心。無論是出於愛、熱誠定係窮，香港人就是愛返工。相對於歐洲話之你是銀行家或者清潔阿嬸，不同工種的收入差距並不如香港般大，全靠福利國家奉行高稅率政策，令「職業無分貴賤」。在荷蘭大愛包容國度，不會因工種而歧視你，每人都敬業樂業活得開心。
今晚（25 日）第一集播映的《荷蘭筍工》，被訪對象 Daphne Laat 的工作非常出位，她是一位情色片女星，即香港人熟悉的 AV 女優。今趟胡敏芝（Karen）、吳兆麟（Alan）及張震宇（CJ）實地採訪 Daphne 在河邊拍攝寫真月曆時的情況。Daphne 同攝影師到達後，非常大方在戶外脫光換衫，反而三人顯得頗為尷尬。當中發生一段小插曲，當 Daphne 脫下上衣時，Karen 即搶住接，還奇怪的表示︰「can I smell it too .」未待答覆 Karen 已用力猛索，且露出滿足的神情。當 Daphne 要換上另一套性感短裙拍攝時，她抵死地點名 Alan代為拉拉鍊，最終 Alan 尷尬完成任務。
Daphne 接受三人訪問時透露老公跟家人，都非常支持自己當女優的興趣，她說︰「同丈夫約法三章，當他要求停時就會停。」她表示荷蘭人都很開通，自己亦不會理會外人眼光。CJ 補充表示荷蘭的家庭教育，自少就會鼓勵小朋友追夢。
Alan 接受訪問講到被要求代拉拉鍊時，他笑言記憶已很模糊︰「當時係好怕醜，佢影相都不敢直視。因為周圍有路人行過，Daphne 都係若無其事，反而自己衝擊真系好大。最顛倒嘅係原來佢仲有一名 10 歲嘅小朋友，喺外國係比較開通。」至於 Karen 當日仿如Daphne 的小助理，被問到她為何「搶聞」對方的上衣時，她解釋︰「因為我覺得好
香……」想知道真實答案，密切留意今晚節目播映。