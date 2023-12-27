《荷蘭筍工》｜情色女星半裸寫真挑戰吳兆麟尷尬拉鍊，Karen爭奪女優上衣引爭議

曾主持《橙迷狂熱》及《荷蘭好玩》的荷蘭土生土長華人張震宇（CJ），早前登陸 J2（82 台），夥拍兩位 J2ers 胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan）拍攝綜藝節目《荷蘭 Pop Guide》，介紹荷蘭特色食玩買蒲點。今趟三人再度合作主持《荷蘭筍工》，一連 10 集帶觀眾睇下荷蘭打工有幾筍，節目逢周一至五晚十點半 J2（82 台）播映。