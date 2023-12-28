荷蘭筍工｜麥玲玲見證打工仔自稱「我係廢柴」，荷蘭洗廁所員工卻被封為Toilet Lady，兩地打工文化大對比

堪輿學家麥玲玲帶領 2 位 J2ers 黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚 11 點 J2（82 台）播映。昨晚（27 日）一集主題為「老闆唔係咁樣做」，請來有「好老闆」之稱的上市公司主席陳洪楷做嘉賓，分享打工時遇過的老闆有多變態。