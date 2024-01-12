萬千星輝頒獎典禮2023

萬千星輝頒獎典禮2023｜鍾澍佳爆料佘詩曼積極協調出席 本週日晚八點直播｜王敏奕超高衩晚裝搶鏡

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無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮 2023》將於 1月 14 日（周日）晚上 8 點假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，翡翠台屆時將同步進行直播。

萬千星輝頒獎典禮2023 鍾澍佳透露佘詩曼積極協調出席頒獎禮。
鍾澍佳透露佘詩曼積極協調出席頒獎禮。（圖片來源：TVB

大會今日（12 日）繼續向外發布最後兩個組別的十強官方場刊照，分別是「最佳女主角」及「最佳女配角」。先說《女主角》，相隔多年重返 TVB 為台慶劇《新聞女王》擔正女主角的佘詩曼，在劇集播出期間聲勢銳不可擋，被指演技直達教科書級數之餘，更獲讚「連眉毛都有戲」。在早前無綫官方社交平台專頁公布的「女主角」10 強名單中，佘詩曼吸 Like 度勢如破竹，以超過三倍 Like 數拋離第二名的李施嬅，不過李施嬅的潛力亦不容忽視，自《金宵大廈》系列後演技備受肯定的施嬅，在《新聞女王》中再下一城展現實力，當中最令人深刻場口除了在「家妍」山上崩潰痛哭，其專業的主播 Look 及主播 Tone 亦贏盡熱話。至於排名第三的，則為憑《破毒強人》打入 10 強的胡定欣。

萬千星輝頒獎典禮2023 無綫娛樂新聞台直擊官方場刊照拍攝現場。
無綫娛樂新聞台直擊官方場刊照拍攝現場。（圖片來源：TVB

自公布 10 強名單後，外間一直將焦點放在阿佘會否出席頒獎禮上。昨晚，無綫娛樂新聞台主播王鎮泉在劇集《旁觀者》宣傳活動上訪問了《新聞女王》總監製之一的鍾澍佳，他透露阿佘正積極協調趕赴頒獎禮現場，更希望劇集台前幕後均能同時赴會：「阿佘應該（會過去澳門嗰邊），因為 13 日我同阿佘都會喺北京出席活動，然後 14 日我會同佢一齊去澳門。」

萬千星輝頒獎典禮2023 鍾澍佳透露佘詩曼積極協調出席頒獎禮。
鍾澍佳透露佘詩曼積極協調出席頒獎禮。（圖片來源：TVB

女配角方面亦競爭激烈，憑《新聞女王》人氣急升的高海寧，所吸 Like 數亦拋離第二名及第三名的傅嘉莉及劉穎鏇。不過傅嘉莉及劉穎鏇的潛力亦不容忽視，二人在《香港人在北京》及《隱形戰隊》中均有亮眼演出，前者的與莫文蔚神撞樣引發連番熱話，而劉穎鏇的「最強 Body」更成為了其標誌。除了前三名，第四名亦值得留意，就是僅以兩票之差排名劉穎鏇之後的王敏奕，2023 年是王敏奕的豐收年，除了憑《新聞女王》劉艷一角贏盡焦點，在《旁觀者》中的演技亦大獲好評，更獲封劇集 MVP。

萬千星輝頒獎典禮2023 最佳女配角 10 強劇集有種好男人隱形戰隊靈戲逼人破毒強人寵愛 Pet Pet 你好，我的大夫香港人在北京羅密歐與祝英台新聞女王新聞女王
最佳女配角 10 強劇集有種好男人隱形戰隊靈戲逼人破毒強人寵愛 Pet Pet 你好，我的大夫香港人在北京羅密歐與祝英台新聞女王新聞女王（圖片來源：TVB）

無綫娛樂新聞台日前走訪了「最佳女主角」及「最佳女配角」官方場刊照拍攝現場，著靚靚影靚相的蔡思貝與林夏薇，對於能夠入圍已感到很開心榮幸，林夏薇更搞笑地指入圍當贏，並高呼「我太鍾意佘詩曼」：「我真係好鍾意佢，我希望佢

萬千星輝頒獎典禮2023 無綫娛樂新聞台直擊官方場刊照拍攝現場。
無綫娛樂新聞台直擊官方場刊照拍攝現場。（圖片來源：TVB）

攞。」思貝則坦言今年最大突破是入圍最佳女主持：「因為被稱上專業主持我覺得係唔容易，你（指訪問她的王鎮泉）都係唔容易，我真係好 respect 你哋，因為好多都要臨場發揮。」有趣的是，今屆女配角 10 強有 5 名都同時有份角逐「女飛躍」，分別是傅嘉莉、劉穎鏇、何依婷、王敏奕及戴祖儀，五人亦均有現身場刊照拍攝現場，傅嘉莉事前透露價值 6 位數的女配角戰衣，看上去不但高貴大方，手工及設計亦相當特別，讓人更期待其頒獎禮正日的衣著。同樣熱門的劉穎鏇，亦笑言有為戰衣苦惱中：「仲籌備緊，希望都諗到啲特別啲，希望係以前未著過嘅 Style 同顏色。」五人之中，以何依婷最搞笑，她透露因為一月頭要飛往外地滑雪，故還未找到時間準備戰衣，更笑言：「滑到最後一日先出席頒獎典禮」，欲知更多詳情，密切留意今晚 9 點 J2（82 台）娛樂新聞報道。

萬千星輝頒獎典禮2023 無綫娛樂新聞台直擊官方場刊照拍攝現場。
無綫娛樂新聞台直擊官方場刊照拍攝現場。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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