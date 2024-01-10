萬千星輝頒獎典禮2023｜區明妙高跟鞋站不穩，陳楨怡透視裝搶鏡，傅嘉莉六位數戰衣為最佳衣著奮戰

無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮 2023》將於 1月 14 日（周日）晚上 8 點假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，翡翠台屆時將同步進行直播。大會今日（10 日）起陸續向外發布各獎項十強及「最具潛質新人」候選人官方場刊照，今日發布的分別是「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」十強及「最具潛質新人」21 名入圍者；在五個組合中，以「女飛躍」大合照最為搶焦，當中除了戴祖儀及傅嘉莉以 V 領晚裝上陣兼鬥晒美腿外，陳楨怡的低胸透視露腰裝亦別具美感。另由於「最具潛質新人」入圍藝人較多，大會將 21 名入圍者分成三個組別，當中成功突圍而出的除了有鍾柔美超特別的「鈕扣裙」，還有區明妙的 Shocking Pink 大蝴蝶裙。