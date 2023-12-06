解風大阪｜杜如風挑戰素海霖AV封面極誘跌膊舔手指自曝購物狂
有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為 J2（82 台）主持王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰解風大阪》。上趟《解風東京》創出最高收視 5.9 點，今次載譽歸來，Helen 再度踏足鄉下日本，轉戰關西大阪。一連 15 集節目逢周一至五晚十點半 J2 播出，Helen 會跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。今晚（6 日）杜如風（Helen）繼續癲喪同大家介紹關西好玩、好食事物。Helen 為收視可以去到幾盡，今晚見真章，她會挑戰首位港產 AV 女優素海霖拍攝 AV 封面照？當然只是一日咁多，Helen 幫襯一間 cosplay 影樓扮花魁，大爆金句「我唔係石塘咀如花，我係大阪如風」。由化妝到配襯服飾，花了一個小時有多。拍攝時香港工作人員要求比影樓攝影師還多，不斷要 Helen 擺出誘人甫士，為完成任務 Helen 既媽嫵媚舔手指，再加跌膊露香肩。睇相時 Helen 自嘲話︰「妖女咁又老，我真係覺得好妖艷。不過呢啲兜到客呀，啲日本片都係封面呃到人，導演都瀨過幾次嘢。」最後攝製隊大整蠱，將花魁照仿製成 AV 封面，分別有「四十路解禁」、「新人綺麗」、「絕對領域 千年一遇美魔女」亂真度 100%，足以挑戰素海霖。
明晚（7 日）一集車迷、漫畫迷同埋電影迷必定要睇，事關 Helen 會介紹「頭文字 D」主題店。店內有齊漫畫中出現過的車種，包括藤原拓海的 AE86、中里毅的日產 GTR 32、高橋涼介的萬事得 FC 等等，由顏色到改裝都照足原著。而電影中阿木經典名句「我要買GTR」可以收埋，因為主題店提供租車服務，一日租車費 30,000 日圓起（約 1,600 港元），便可搖身變成拓海或者中里毅。不過想由關西大阪開車去關東的秋名山，大概要走800 公里路程，揸足一日。
主題店同時照顧到一班未有車牌人仕，店內有模擬駕駛器，提供 50 多條賽道。識揀如Helen 自然揀揸 AE86 劈秋名山，可惜出師不利，開車不到一物就炒車。連炒多次兼炒落山後，才勉強完成，十分鐘收費 1,500 日圓（約 80 港元）。接住推介的校園主題 café，Helen 中學生打扮，在節目中呼喚偶像梁朝偉。又會介紹懷舊雜貨店內，珍藏經典偶像山口百惠罕有水著海報，明晚一次睇晒。
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