解風大阪｜杜如風挑戰素海霖AV封面極誘跌膊舔手指自曝購物狂

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為 J2（82 台）主持王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰解風大阪》。上趟《解風東京》創出最高收視 5.9 點，今次載譽歸來，Helen 再度踏足鄉下日本，轉戰關西大阪。一連 15 集節目逢周一至五晚十點半 J2 播出，Helen 會跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。今晚（6 日）杜如風（Helen）繼續癲喪同大家介紹關西好玩、好食事物。Helen 為收視可以去到幾盡，今晚見真章，她會挑戰首位港產 AV 女優素海霖拍攝 AV 封面照？當然只是一日咁多，Helen 幫襯一間 cosplay 影樓扮花魁，大爆金句「我唔係石塘咀如花，我係大阪如風」。由化妝到配襯服飾，花了一個小時有多。拍攝時香港工作人員要求比影樓攝影師還多，不斷要 Helen 擺出誘人甫士，為完成任務 Helen 既媽嫵媚舔手指，再加跌膊露香肩。睇相時 Helen 自嘲話︰「妖女咁又老，我真係覺得好妖艷。不過呢啲兜到客呀，啲日本片都係封面呃到人，導演都瀨過幾次嘢。」最後攝製隊大整蠱，將花魁照仿製成 AV 封面，分別有「四十路解禁」、「新人綺麗」、「絕對領域 千年一遇美魔女」亂真度 100%，足以挑戰素海霖。