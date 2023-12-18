解風大阪｜杜如風露兩點曬長腿谷收視，自認貓狗奴難忘雨中拯救小貓
有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為 J2（82 台）主持王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰解風大阪》。上趟《解風東京》創出最高收視 5.9 點，今次載譽歸來，Helen 再度踏足鄉下日本，轉戰關西大阪。一連 15 集節目逢周一至五晚十點半 J2 播出，Helen 會跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。杜如風（Helen）為收視可以去到幾盡？今晚（18 日）節目一開始，她為了介紹一間桑拿浴室時，聲言會「露兩點」谷收視。這間位於心齋橋的桑拿浴室，適合個人或者同朋友一起焗，Helen 未露點前已為觀眾提供福利大曬美腿。至於「兩點」最後點找數，就要密切留意今晚節目。
節目中 Helen 到訪位於長堀橋，集貓客棧與貓浴場於一身的店。該店專收容流浪貓，設有 8 個床位提供過夜服務，客人可以隔住床頭的玻璃，望住貓貓瞓覺，非常治癒。她又自爆本身都是貓狗奴一名，同時是香港「保護遺棄動物協會」代言人。Helen 接受訪問時自爆是被好友陳淑蘭「踢入會」，她笑說︰「代言咗好多年，宣萱仲早過我加入，佢真係好錫小動物。」提到最難忘回憶，是有趟下着傾盆大雨落樓，在小公園聽到微弱貓咪呼救聲，最後在草叢找到一隻手掌般大的小貓，她說︰「貓貓嗰時凍到震，惟有放佢喺心口用體溫幫佢保暖。」Helen 透露慶幸小貓今日已長大成肥貓，她又忠告有心養寵物的人，決定前要三思︰「養寵物係一生一世，人可以有好多朋友，一隻寵物眼中只有你一個主人，係好情深同專一。」
今集古董收藏迷絕不可以錯過，位於新町的美國懷舊古董小物店，內有大量 20 年代 Fire King 餐具，花生漫畫迷可以見證一款 1958 年出品 Snoopy 的真身。想據為己有，盛惠1,800 日圓（約 2,297 港元）。最特別還有一款米奇老鼠發聲公仔，重點在於公仔底部印有「1976 Hong Kong」，Helen 話︰「完全見證香港 70 年工業時代，仲好可能係新蒲崗出品。」
明晚（19 日）Helen 轉戰名古屋繼續食玩買，首站來到常滑市招財貓故鄉，因為出產最多招財貓而得名。一睹巨型招財貓頭、行招財貓大道，睇齊 39 款祈求不同願望的招財貓，有安胎、守護家中寵物、結緣及消除厄運，Helen 即場作福，就是「唔好再畀我遇到壞男人」。