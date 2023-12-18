解風大阪｜杜如風露兩點曬長腿谷收視，自認貓狗奴難忘雨中拯救小貓

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為 J2（82 台）主持王牌旅遊節目《Cashing Pro 私人貸款呈獻︰解風大阪》。上趟《解風東京》創出最高收視 5.9 點，今次載譽歸來，Helen 再度踏足鄉下日本，轉戰關西大阪。一連 15 集節目逢周一至五晚十點半 J2 播出，Helen 會跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。杜如風（Helen）為收視可以去到幾盡？今晚（18 日）節目一開始，她為了介紹一間桑拿浴室時，聲言會「露兩點」谷收視。這間位於心齋橋的桑拿浴室，適合個人或者同朋友一起焗，Helen 未露點前已為觀眾提供福利大曬美腿。至於「兩點」最後點找數，就要密切留意今晚節目。