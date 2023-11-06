請客必食18道菜｜黎耀祥星級宴請陳凱琳揭露鄭嘉穎必備菜式薛家燕少女時代被追必食菜祕密

一共 10 集的《及時雨信貸呈獻：請客必食 18 道菜》今（6日）、明（7 日）兩晚 10 點半於翡翠台播出最後兩集（第 9 及第 10 集），第 10 集更是 45 分鐘加長版。《請客必食 18 道菜》（以下簡稱《18 道菜》）由黎耀祥（祥仔）擔任主持，李家鼎（鼎爺）、黃亞保（保哥），及周世韜擔任嘉賓主持。《18道菜》播至第 8 集，祥仔已帶觀眾食盡 18 道必食宴客菜，今晚及明晚將正式開始宴客，祥仔邀得圈中好友陳凱琳（Grace）、謝雪心（心姐）、袁偉豪、龔嘉欣、何廣沛、曹永廉及中華廚藝學院課程經理劉惠平聚首一堂大歎「地道風味宴」，品嚐點心、燒味、港式小炒等平民美食。