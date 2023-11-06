請客必食18道菜｜黎耀祥星級宴請陳凱琳揭露鄭嘉穎必備菜式薛家燕少女時代被追必食菜祕密
一共 10 集的《及時雨信貸呈獻：請客必食 18 道菜》今（6日）、明（7 日）兩晚 10 點半於翡翠台播出最後兩集（第 9 及第 10 集），第 10 集更是 45 分鐘加長版。《請客必食 18 道菜》（以下簡稱《18 道菜》）由黎耀祥（祥仔）擔任主持，李家鼎（鼎爺）、黃亞保（保哥），及周世韜擔任嘉賓主持。《18道菜》播至第 8 集，祥仔已帶觀眾食盡 18 道必食宴客菜，今晚及明晚將正式開始宴客，祥仔邀得圈中好友陳凱琳（Grace）、謝雪心（心姐）、袁偉豪、龔嘉欣、何廣沛、曹永廉及中華廚藝學院課程經理劉惠平聚首一堂大歎「地道風味宴」，品嚐點心、燒味、港式小炒等平民美食。
陳凱琳爆鄭嘉穎請外傭唯一要求
一眾嘉賓大談飲食喜好，家庭生活美滿的 Grace 被爆最愛食叉燒，她在鏡頭前大玩「出賣老公」系列：「嗰日先考我老公（鄭嘉穎），人哋問你老婆最鍾意食乜你識唔識答！」究竟嘉穎接招成功還是要跪玻璃？Grace 又分享老公在家請客必備的一道菜：「老公請客一定蒸條魚，代表屋企嘅親切感，佢請姐姐（外傭）唯一要求係識蒸魚！」育有 3 名囝囝的 Grace，又提及家中小朋友鍾意食蝦餃及燒賣：「我啲小朋友最鍾意食燒賣，燒賣當正餐咁食！」另一位嘉賓心姐則公開了與師傅白雪仙、任劍輝兩大粵劇名伶的小故事：「以前銅鑼灣避風塘有好多艇，又有炒蜆好多嘢食，嗰時好幸福，仙姐、任姐逢星期日就帶我哋坐遊艇出海玩。」她指出完海後會入避風塘的艇家開餐，若碰上有艇掛了三、四個紅燈籠、則代表可即場點唱，邊聽歌邊歎美食，心姐笑言至今回味無窮。
明晚最後一集，18 位頂級名廚齊集中華廚藝學院，炮製「請客必食 18 道菜」。該場「超級盛宴」邀得馬時亨、曾志偉、薛家燕（家燕姐）、顧紀筠（顧老闆）、鄭丹瑞、王英偉、周中等識飲識食貴賓，聯同祥仔、鼎爺及保哥等暢談請客之道。家燕姐少女時代追求者不少，祥仔問她可有裙下之臣請食鮑參翅肚，家燕姐笑謂：「後生時啲人請食西餐，約我就係想 Candlelit（燭光晚餐）。」家燕姐品嚐「胡椒忌廉汁虎蝦球」時又大搞氣氛謂：「同我一樣，啖啖肉。」可愛又搞笑。另嘉賓們享用「吉品鮑魚扣遼參」期間，顧老闆分享了一件搞笑事：「有朋友嚟我屋企食飯，佢好鍾意食我屋企嘅宮保蝦，有一日佢攞 3 隻三頭鮑魚嚟，但淨係食宮保蝦畀咗鮑魚我（食）。」嘉賓們聽畢也嘩嘩聲。