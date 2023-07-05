請1日假去旅行｜廣州篇陳懿德驚魂遊海洋館博物館麥長青金句回應譚玉瑛遺失樂悠咭事件
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旅遊節目《比亞迪香港呈獻：請 1 日假去旅行 廣州篇》，逢周四、五晚上 10 點半翡翠台播映。本周播出「廣州篇」，由譚玉瑛、麥長青（麥包）和陳懿德擔任主持。
明晚（6 日）播出一集，三人自駕遊玩轉廣州，近年在廣州發展的麥包化身廣州地膽帶大家四圍玩，德德則負責揸車。首個行程，三人去到今年 1 月才開幕的廣州文化館（新館）睇風景，之後再出發到設有海洋館和自然科學博物館的大型商場遊玩。該海洋館可供觀賞海洋生物及動物種類繁多，包括水獺、檸檬鯊、沙鰻及白鯨等，場內長 40 米、高 9 米的展缸更被列入健力士世界紀錄大全。該處的自然科學博物館展品同樣來頭唔細，除有大量恐龍化石，鎮館之寶「梅杜莎角龍」更是全世界只有三個。三人參觀期間發生小插曲，向來搞鬼的麥包呃德德摸恐龍糞便化石，遭睇唔過眼的譚玉瑛「教訓」：「你唔係帶挈佢，係蝦新人呀！」場面搞笑。
大歎「牛河天花板」
去得廣州當然要食好西，麥包帶隊到荔灣區大歎被喻為「牛河天花板」的乾炒牛河，價錢更只要 21 元人民幣（約 22.7 元港幣），相當抵食。之後他們再到沙河粉村親手製作沙河粉，譚玉瑛姐姐拿着大刀切沙河粉，有姿勢亦有實際。節目尾聲，三人坐纜車登上白雲山山頂，其間譚玉瑛姐姐更會重提早前遺失樂悠咭的事件。晚上三人食住西餐盡訴心中情，麥包分享了在廣州發展事業的心情：「做人應該活到老學到老，唔好畀自己停落嚟。」與麥包感情要好的譚玉瑛聞言半開玩笑謂：「你係好勤力嘅，但係咪好聰明呢？Er…就唔蠢嘅！」麥包即搞笑地爆英文金句回敬她：「I’m not a smart guy, but I’m not a fool guy.」
圖片來源：（圖片來源：TVB）