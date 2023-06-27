請1日假去旅行澳門篇｜麥美恩許文軒緋聞情侶之旅 米芝蓮美食與手打咖啡

請1日假去旅行澳門篇｜TVB旅遊節目《請1日假去旅行》載譽歸來，由29日晚起、逢周四、五晚上 10 點半翡翠台播映。新一輯《請 1日假》帶觀眾玩轉大灣區，首周有麥美恩（Mayanne）與緋聞男友許文軒（Edmond），搭檔林秀怡及曾展望（GM）四人同遊澳門，接着再下一周會是麥長青、譚玉瑛、陳懿德及邵初玩盡廣州、中山及江門，最後一站有姊妹花蔡潔、吳沚默暢遊珠海。