請1日假去旅行澳門篇｜麥美恩許文軒緋聞情侶之旅 米芝蓮美食與手打咖啡
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請1日假去旅行澳門篇｜TVB旅遊節目《請1日假去旅行》載譽歸來，由29日晚起、逢周四、五晚上 10 點半翡翠台播映。新一輯《請 1日假》帶觀眾玩轉大灣區，首周有麥美恩（Mayanne）與緋聞男友許文軒（Edmond），搭檔林秀怡及曾展望（GM）四人同遊澳門，接着再下一周會是麥長青、譚玉瑛、陳懿德及邵初玩盡廣州、中山及江門，最後一站有姊妹花蔡潔、吳沚默暢遊珠海。
請1日假去旅行澳門篇｜緋聞男女麥美恩與許文軒合體
本周播出的澳門篇，最大亮點是緋聞男女麥美恩與許文軒合體，林秀怡和曾展望則做電燈膽陪玩，兩男兩女組合擦出不少火花。周四（29 日）晚播出的第一集，四人兵分兩路分別坐金巴和坐船到澳門，首個行程即大歎最正宗葡撻和葡國菜，之後一行人到澳門 teamLab 超自然空間體驗沉浸式藝術，該展覽將科技與藝術融合，啱晒愛打卡的年青人。
請1日假去旅行澳門篇｜米芝蓮一星評級中餐廳欣賞大型音樂噴泉表演
去到晚上亦是首日行程重頭戲，四人換上正裝出發到米芝蓮一星評級中餐廳食好西，該店曾奪亞洲 50 最佳餐廳和澳門最佳餐廳，四人除了大歎黑魚子百花乳豬件、二十年花雕蛋白蒸龍蝦和爆多黑松露的極品燒鵝飯外，最正是餐廳外有大型音樂噴泉表演欣賞，極盡官感享受。
請1日假去旅行澳門篇｜歎住水果酒浸水果酒浴
翌日行程同樣精彩，提供 Plan A 和 Plan B 讓觀眾選擇。Plan A 是 Mayanne 和林秀怡大歎澳葡式水果葡萄酒療程 Spa，兩人浸 Spa 前有專人為她們捽背脊去死皮；之後兩人邊歎水果酒邊浸水果酒浴，首次在澳門做 Spa 的 Mayanne 說：「飲適量嘅酒有助抗氧化，同埋促進血液循環，血氣好、身體好，皮膚自然就會靚，女士浸呢個 Spa 直頭係 Perfect。」Plan B 則是到路環體驗文青之旅，原來一度極流行的 400 次手打咖啡並非韓國人發明，其實是來自澳門、擁有 20 多年歷史的咖啡店，四人會帶大家到該處朝聖最正宗手打咖啡！
圖片來源：（圖片來源：TVB）