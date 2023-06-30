請1日假去旅行｜麥美恩大嗌曾志偉驚喜收戒指許文軒戀愛巷合體放閃引發網友熱議
新一輯旅遊節目《請 1 日假去旅行》，逢周四、五晚上 10點半翡翠台播映。本周播出「澳門篇」，由麥美恩（Mayanne）、許文軒
（Edmond）、林秀怡及曾展望（GM）擔任主持。
林秀怡單拖笨豬跳
今晚（30 日）播出「澳門篇」最後一集，首個行程已相當刺激，四人去到澳門旅遊塔挑戰被列入健力士世界紀錄的「全球最高商業笨豬跳」，高達 233 米，下降最高速度為 200km/h。Mayanne 今次撇低緋聞男友 Edmond，攬住小鮮肉 GM 玩雙人笨豬跳，Mayanne 笨豬跳期間無厘頭大嗌「曾志偉」，玩完之後更笑言是「人生最漫長 5 秒」。林秀怡則單拖上陣笨豬跳，起初驚到狂嗌 No 的她，最終突破心理關口一躍而下。晚上四人大歎澳門特色菜，品嚐中菜西煮的美食。關前街睇 Vintage 名牌包包
澳門遊的最後一日，GM 首先帶隊去澳門特色茶記食早餐，之後到關前街閒逛，女士們睇 Vintage 名牌包包，男士們則去睇衫。行完街後，Mayanne 和 Edmond
在戀愛巷合體瘋狂派心心放閃，非常冤氣。四人午餐品嚐了號稱全澳門最多食物種類的自助餐，該處共有 18 個美食區域，相當誇張。
288 澳門元 3 小時任飲 24 款紅白葡萄酒
今集再有 Plan A 和 Plan B 推介給觀眾，Plan A 是到全澳門最大的 VR 主題樂園遊玩，Mayanne 、Edmond 和林秀怡挑戰場內皇牌機動遊戲，三人置身 360 度大迴環轉來轉去的機器中，望落相當刺激。Plan B 則是 CP 值極高的 High Tea 體驗，328 澳門元的雙人份下午茶除有美食，還有空中海洋 Show 欣賞，「飛天海豚」會定時在場內飛來飛去。四位主持 High Tea 期間，突然有一隻「飛天海豚」為Mayanne 送上戒指，引起全場哄動！最後一餐晚餐，四人選擇到澳門第一間 Wine On Tap 餐廳開餐，特色是食客可於 3 小時內任飲 24 款紅白葡萄酒，價錢由 288澳門元起跳。