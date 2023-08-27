貝遊歐洲｜蔡思貝冰火兩重天體驗偶遇智利粉絲衝出國際

由蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊英倫》由於反應熱烈，無綫乘勝追擊推出全新節目《Cashing Pro 私人貨款呈獻：貝遊歐洲》，並於 28 日起、逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。思貝今次會帶大家玩轉英格蘭、蘇格蘭及威爾斯英國三大區域，還會飛赴意大利，玩齊最潮最新打卡熱點！