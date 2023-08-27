貝遊歐洲｜蔡思貝冰火兩重天體驗偶遇智利粉絲衝出國際
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由蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊英倫》由於反應熱烈，無綫乘勝追擊推出全新節目《Cashing Pro 私人貨款呈獻：貝遊歐洲》，並於 28 日起、逢周一至三晚 10 點半翡翠台播映。思貝今次會帶大家玩轉英格蘭、蘇格蘭及威爾斯英國三大區域，還會飛赴意大利，玩齊最潮最新打卡熱點！
周一（28 日）播出的第一集，思貝帶大家玩轉位於英格蘭南部的布萊頓感受陽光與海灘。是集最大睇頭絕對是「冰火兩重天」桑拿浴，以一件頭泳衣上陣的思貝大晒健美身材。由於當時天氣只得 15 度，思貝沖凍水涼時凍到彈彈吓，畫面搞笑。沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界，一邊焗桑拿一邊欣賞無敵海景，Chill 級享受。美景當前，思貝有感而發：「呢個 Moment，最掛住係一班姊妹朋友，成日都話想一齊去旅行，但一直都未試過，因為大家都為自己嘅家庭、事業奮鬥緊，但我相信總會有呢一日。」思貝於 Brighton Palace Pier 遊玩時
發生小插曲，思貝玩滑梯時偶遇一名因掉了帽子爆喊的小男孩，思貝見狀即為他「執番頂帽」，小男孩則送上抱抱感謝思貝，畫面有愛。
周二（29 日）播出的第二集，思貝出發到布里斯托和巴斯遊玩。位於英格蘭西南部的布里斯托到處都是獨角獸裝飾，少女心爆發的思貝在一間餐廳大歎獨角獸奶昔，更食到成嘴都係泡，十分可愛。之後思貝去到聖尼古拉斯市集行街，其間挑戰重口味飲超濃縮蒜頭檸檬汁，她笑言：「幻想唔到個口會臭幾多日。」思貝行逛期間獲智利旅客邀合照，原來該名智利旅客是思貝粉絲，一直都有 Follow 她的社交網，思貝知道後感動得眼濕濕說：「媽咪我成功喇，我衝出國際喇！有啲感動，我做咗十年係冇白費嘅！」最後一站思貝去巴斯參觀羅馬浴場，還獲一位男士送上詩歌，氹得思貝好開心。
圖片連結：
https://drive.google.com/drive/folders/1k9wMDTIS_VAFFeYokaPNxK-
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圖片來源：（圖片來源：TVB）