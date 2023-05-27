貝遊英倫｜蔡思貝玩轉曼聯主場女神變身公主猛男餵食

由蔡思貝擔任主持的全新旅遊節目《貝遊英倫》，今晚（27日）8 點半於翡翠台播映最後一集。繼上周玩轉倫敦後，思貝本周帶大家玩轉曼徹斯特。為了感受當地的足球氣氛，思貝去到英超勁旅曼聯的主場奧脫福球場朝聖，於 1910 年啟用的奧脫福球場能夠容納約 76,000 名觀眾，是全英第二大球場，思貝置身其中與一班曼聯球迷睇波狂歡，氣氛相當熾熱。