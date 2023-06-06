趁而家去大馬偷食譜｜廖慧儀伍韻婷學煮煲仔飯連環出事！
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J2 旅遊飲食節目《趁而家去大馬偷食…譜！》由 J2er 廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）主持，逢周一至五晚八點半 J2（82 台）播出。
廖慧儀伍韻婷難忘學煮炭爐煲仔飯「高溫效應」
廖慧儀 同伍韻婷本周繼續以超清涼裝束進行大馬偷食譜之旅，包括炭爐煲仔飯、板麵、雲吞麵、叉燒、福建炒麵及海南茶等，並找來《聲夢傳奇 2（馬來西亞）》冠軍 Xair，及大馬華裔女演員蕭麗玲擔任嘉賓。昨晚（5 日）播出的第三集，雙 J 挑戰高難度學煮炭爐煲仔飯，面對眼前熊熊炭火及炭屎四處亂彈，雙 J 雖然有點膽怯，更彈開數個身位才敢放下煲仔飯，但總算完成任務，廖慧儀更忍不住當場感嘆︰「真係用生命去煲呢個煲仔飯。」今晚二人將試偷板麵食譜，並貫徹遴迍（音：論盡）本色，先是廖慧儀不小心拿起了熱到燙手的湯杓，險些釀成「飛杓」事件；接住是伍韻婷淥菜時被升起的蒸氣焫親手之餘，打雞蛋時又甩手將蛋殼掉進食物內。
伍韻婷自嘲：淥個麵都爆炸
廖慧儀事後受訪時，笑指學煮煲仔飯期間確是「危機四伏」︰「嗰時面前有 10 幾個燒緊、好高溫嘅炭火爐，啲煙會吹埋塊面度；加上真係好熱，搞到成身都係汗。煮緊嗰陣都有畀啲火屎彈到隻手，加上煮嘅時候要不時要調較唔同火喉，包括要幫個煲換位同埋要加炭，都有唔小心焫親手。」她又笑指雖然在當地吃盡「邪惡」食物，但每日拍攝完畢均會抽空做 gym 或游水「還債」。除了偷食譜，雙 J 亦會繼續於酒店房試食各式各樣即食宵夜，二人除像上兩集般以吸睛造型亮相，亦繼續「錯漏百出」，單是煮即食麵也「險象環生」，伍韻婷亦忍不住「自嘲」︰「點解我哋次次整親嘢都好似爆炸咁，淥個麵都爆炸……」
圖片來源：TVB