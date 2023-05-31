趁而家去大馬偷食譜｜激罕睡衣Look伍韻婷試食孃惹糕出事搞到廖慧儀

J2（82 台）皇牌旅遊飲食節目浪接浪，明晚（31 日）《趁而家去東京偷食…譜！》播出最後一集，後晚（6 月 1 日）將緊接推出由廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）主持一共 12 集的《趁而家去大馬偷食…譜！》，逢周一至五晚八點半播出。