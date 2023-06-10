超級毛特兒大賽總決賽｜明晚8強誕生Jimmy與愛犬薯餅繼續賽程償亡父遺願

J2 自家製旗艦綜藝節目《Pet Holidays 呈獻：超級毛特兒大賽》轉眼來到尾聲，昨晚（9 日）播出的第十五集，公布進入總決賽最後八強，分別為（主人＋狗狗，排名不分先後）︰Phimii＋Goocha、Kevin＋Sumo、「瘦削版馬德鐘」阿 Ken＋梳打、Miu＋Gary、Jimmy＋薯餅、表弟＋Shelby、「空姐明禎」Miho＋Maid Maid、Sasa＋Bubu。《Pet Holidays 呈獻：超級毛特兒大賽總決賽》將於明晚（11 日）9 點於 J2（82台）播出，並由晚上 9 點播映至晚上 10 點 50 分。