超級毛特兒大賽總決賽｜明晚8強誕生Jimmy與愛犬薯餅繼續賽程償亡父遺願
J2 自家製旗艦綜藝節目《Pet Holidays 呈獻：超級毛特兒大賽》轉眼來到尾聲，昨晚（9 日）播出的第十五集，公布進入總決賽最後八強，分別為（主人＋狗狗，排名不分先後）︰Phimii＋Goocha、Kevin＋Sumo、「瘦削版馬德鐘」阿 Ken＋梳打、Miu＋Gary、Jimmy＋薯餅、表弟＋Shelby、「空姐明禎」Miho＋Maid Maid、Sasa＋Bubu。《Pet Holidays 呈獻：超級毛特兒大賽總決賽》將於明晚（11 日）9 點於 J2（82台）播出，並由晚上 9 點播映至晚上 10 點 50 分。
總決賽當晚除有周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）擔任主持，鍾柔美（Yumi）擔
任頒獎嘉賓及穿梭現場為參賽者打氣，十人評判團成員亦陣容鼎盛，除《超毛》節目主持向海嵐（Anne）會擔任主評判，同為愛狗之人的林夏薇及周嘉洛擔任星級評判外，其他評判團成員還有寵物旅遊達人梁文韵，及節目專業團隊代表合共十人；當中林夏薇的黑色低胸露肩晚裝既性感又高貴，相當搶焦。
《超毛》總決賽合共頒發五個大獎，除了冠亞季軍外，還有「友誼小狗」及「最上鏡超毛」。比賽主要以 Dog Walk 形式進行，八組參賽者將分別以「嘉年華」、「時尚街頭」及「高級訂製服」三個不同系列時裝踏上舞台，所有主人及狗狗服飾均由大會指定形象設計師 Cindy 全人手打造，獨一無二又精美。除了行 Dog Walk，總決賽更增設考驗主人與狗合拍度的直銷環節及「狗狗有話兒」問答環節。由於一眾超毛演出精彩兼出人意表，兩位星級評判全程看至笑逐顏開，嘉洛更一度高呼要畀「十分」滿分，足見表演內容精彩。
八組參賽者除了發放笑彈，亦狂擲洋蔥，令眼淺的向海嵐喊個不停之餘，亦打動了林夏薇。薇薇自言作為養狗人士，看到參賽者與愛犬間的有愛互動特別感觸；談及早前愛犬「金豬」接受大型手術後，自己每天如何貼心照顧又心痛的日子，薇薇一度強忍哽咽，但仍不忘向觀眾傳達正面訊息︰「希望通過節目，可以傳遞愛護動物嘅正能量訊息畀大家。」
昨晚播出的第十五集亦有不少洋蔥位，首先最老參賽狗、現年 16 歲的 Jammy 最終 10強止步；不過主人阿偉並未感到失望，反而如釋重負︰「Jammy 可以休息喇，去到 10強已經好勁。參加到呢個節目，我覺得冇乜遺憾。」阿偉的感性宣言再度贏得現場所有台前幕後鼓掌致敬。至於拍攝期間適逢父親病危的 Jimmy，昨晚一集透露父親於其參賽期間不幸離世︰「發生呢件事之後，我更加想同佢（薯餅）行埋落去，因為呢個係送畀薯餅阿爺（Jimmy 亡父）嘅禮物。爸爸走之前都有叫我哋努力啲，其實名次唔緊要，最
緊要係完成到爸爸嘅期望。」